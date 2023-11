Garfield Una Missione Gustosa: finalmente il primo trailer

Sony Pictures Animation ha rilasciato un trailer di Garfield Una Missione Gustosa, il prossimo lungometraggio animato basato sull’ormai celebre fumetto di lunga data e interpretato da Chris Pratt nel ruolo principale. Il film sembra rivelare alcune cose inedite del passato su come Jon Arbuckle e Garfield si sono incontrati per la prima volta. È basato sull’iconico fumetto di Jim Davis, che ha debuttato per la prima volta nel 1978. In precedenza sono già stati realizzati due lungometraggi di Garfield con Bill Murray, usciti nel 2004 e nel 2006, oltre a innumerevoli film televisivi nel corso degli anni.

Il personaggio è apparso anche in una serie di videogiochi di recente, incluso il franchise Nickelodeon All-Star Brawl. Il marchio Garfield è ora di proprietà di Nickelodeon, quindi ci saranno sicuramente molte altre apparizioni non cinematografiche se il film si rivelerà un grande successo. Come Sony ha intenzione di capitalizzare su Spider-Man dopo che la Marvel ha dato una ventata di aria fresca ai suoi film, è difficile immaginare che Nick non voglia fare qualcosa con la propria IP se Sony la porta con successo sul grande schermo.

Secondo la sinossi ufficiale dello studio, Garfield (doppiato da Chris Pratt), il famoso gatto da interno che odia il lunedì e ama le lasagne, sta per vivere una selvaggia avventura all’aria aperta! Dopo un inaspettato ricongiungimento con il padre perduto da tempo – il trasandato gatto di strada Vic (doppiato da Samuel L. Jackson) – Garfield e il suo amico canino Odie sono costretti a lasciare la loro vita piena di coccole per unirsi a Vic in una rapina esilarante e ad alto rischio.

Chris Pratt darà la voce al gatto protagonista nel film e sarà affiancato da alcuni grandi nomi. Il film è interpretato anche da Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Hannah Waddingham, Cecily Strong, Ving Rhames, Brett Goldstein e Bowen Yang.

Garfield sarà diretto da Mark Dindal e la sceneggiatura è stata scritta da Paul A. Kaplan, David Reynolds e Mark Torgrove.