KarmaZoo: disponibile, con trailer di lancio

Annunciato ad aprile, è da oggi 14 novembre disponibile KarmaZoo, un colorato platform cooperativo pieno di animali e fino a 10 giocatori, sviluppato da Pastagames: arriva su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, con crossplay. Per l’occasione il publisher Devolver Digital ha fatto uscire il trailer di lancio, che alterna fasi gameplay a spezzoni animati, e che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

In KarmaZoo lo scopo è aiutarsi, lavorare insieme e trovare gioia nella cooperazione, anche quando le cose vanno male. Condividete momenti unici e create legami reali con giocatori incontrati casualmente online che desiderano collaborare e raccogliere la risorsa più preziosa di tutte: il Karma.

UNA SFIDA SENZA FINE

La modalità Anello offre una serie di livelli sempre più impegnativi che si adattano alle dimensioni della vostra squadra, ai personaggi che interpretate e alle abilità che scegliete insieme. Non ci sono mai due partite uguali!

IL POTERE DEL KARMA

Rendetevi utili per vincere! Dovete restare uniti, aiutare i vostri compagni di squadra a raggiungere i loro obiettivi e comportarvi da buoni amici, sacrificandovi a volte per aiutarli a superare ostacoli mortali. Ogni cosa buona che fate, in un modo o nell’altro, vi fa guadagnare il Karma necessario per sbloccare nuovi personaggi o abilità per gli Anelli futuri.

MULTIGIOCATORE LOCALE

Avete amici o familiari a casa? Totem è una modalità di gioco locale aggiuntiva, perfetta per essere condivisa su un unico schermo. Un torneo che mette fino a 8 giocatori l’uno contro l’altro in una serie di minigiochi frenetici e veloci.

SU MISURA PER VOI

Chiunque può giocare e aiutare la propria squadra a guadagnare Karma, sia i giocatori nuovi che quelli esperti, in modi diversi. Troverete il vostro! Disponibile in 22 lingue, giocabile multipiattaforma su PC e console e con lobby online private per divertirsi con i propri amici sia con gli Anelli che con i Totem. Ci vediamo allo Zoo!

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di KarmaZoo.