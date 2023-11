Farming Simulator 22: disponibile l’edizione premium e la nuova espansione

L’editore e sviluppatore GIANTS Software ha rilasciato l’Espansione Premium e l’Edizione Premium di Farming Simulator 22 per far avverare il sogno dei giocatori per un’esperienza agricola sempre più varia e completa su PC e console. Il trailer di Lancio si concentra sul nuovo contenuto dell’Espansione Premium. L’Edizione Premium include Farming Simulator 22, grande successo a livello internazionale, sei mappe, sette pack di contenuti ufficiali e le espansioni Platinum e Premium. L’Espansione Premium, totalmente nuova e disponibile anche separatamente, aggiunge la nuova mappa dell’Europa Centrale Zielonka con nuove colture e macchinari.

Zielonka esprime l’eleganza dell’Europa Centrale, prende ispirazione da paesi come la Polonia e la Repubblica Ceca. Il paesaggio pittoresco intorno ad un villaggio sperduto offre un suolo fertile per coltivare nuove colture orticole: carote, pastinaca e barbabietola rossa, che si aggiungono alla lista di oltre 20 colture, insieme a nuove fabbricazioni e catene di produzione. Sono inclusi oltre 35 nuovi veicoli e strumenti: riprodotti in modo realistico e mai così dettagliati, le nuove aggiunte estendono il numero dei macchinari adatti a gestire e coltivare le colture nuove e quelle già esistenti. Debuttano nella serie nuovi produttori come Dewulf, Gorenc, Agrio e WIFO, oltre a nuove macchine di BEDNAR, Fiat, GRIMME, Kverneland, SaMASZ e altri incluse nell’espansione.

Articoli Consigliati Call of Duty Modern Warfare 3 Recensione: un capitolo non troppo convincente Fallout 76: ecco le ricompense e gli eventi disponibili per il quinto anniversario

L’Edizione Premium di Farming Simulator 22 offre ai nuovi giocatori, così come a quelli già esistenti, una collezione completa: sono inclusi infatti i pack Antonio Carraro, Kubota, Vermeer, Göweil, Hay & Forage, Horsch AgroVation e Oxbo. Inoltre, contiene la nuova espansione Premium e l’espansione Platinum, focalizzata sulla silvicoltura, che ha introdotto Volvo nella serie e diversi altri marchi, meccaniche di gioco, una nuova mappa e molto altro. In generale, nell’Edizione Premium sono disponibili più di 150 brand e oltre 400 macchine che possono essere utilizzate in modalità single player o multiplayer.

Farming Simulator 22: Edizione ed Espansione Premium sono disponibili per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.