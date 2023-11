Fallout 76: ecco le ricompense e gli eventi disponibili per il quinto anniversario

Bethesda desidera invitare i più di 15 milioni di giocatori di Fallout 76 a indossare i cappellini da festa e farsi accompagnare dagli amici mutanti alla festa per il 5° anniversario del gioco. Per la festosa occasione Bethesda Game Studios prevede una serie di eventi di gioco, una parata di compleanno e tanti vantaggi a tema per i giocatori. Ulteriori informazioni sui festeggiamenti per l’anniversario di Fallout 76 si trovano sul sito ufficiale qui.

Fino al 21 novembre, i giocatori potranno completare le sfide giornaliere e settimanali nell’ambito dell’evento Sfida di compleanno e ottenere speciali ricompense a tema come cappelli da festa, decorazioni per il C.A.M.P, torte e altro ancora. Per dare il via alle danze con stile, gli abitanti sono stati invitati a unirsi alla parata di compleanno celebrativa multipiattaforma, in cui il team della community di Fallout 76 farà visita a mondi privati in cui si trovano i giganteschi carri creati dai membri della community. Per ammirare la parata, collegati al canale Twitch globale di Bethesda a partire dalle 21:00 ora italiana. Anche Prime Gaming e Xbox Game Pass desiderano offrire un regalo speciale per festeggiare l’anniversario. I giocatori con un abbonamento a Prime Gaming o a Xbox Game Pass Ultimate attivi potranno avere il pacchetto 5° anniversario di Fallout 76 come ricompensa gratuita fino al 17 gennaio (Prime Gaming) o 17 dicembre (Xbox Game Pass). Di seguito una panoramica tramite Steam:

Rivivi il sogno americano e ottieni ricompense patriottiche sul tavoliere della stagione 14. Celebra le tue vittorie con l’espositore per armi aquila intagliata, il fermentatore da birrificio e la vernice passeggiata spazio profondo per armatura atomica, poi decora il tuo C.A.M.P. con gli arredi a tema Studio Ovale. Ulteriori miglioramenti includono i requisiti di basso livello per le carte Talento, modifiche al banco da lavoro e una nuova funzionalità a visuale libera per la modalità foto.

