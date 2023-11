Forza Motorsport: disponibile il secondo aggiornamento e il circuito di Yas Marina

Forza Motorsport (trovate qui la nostra Recensione) presenta il suo secondo più importante update che includerà l’iconico circuito di Yas Marina, una delle piste tecnologicamente più avanzate di Abu Dhabi che unisce un’architettura all’avanguardia a gare emozionanti. Per ulteriori informazioni su Forza Motorsport, visitate il sito ufficiale qui.

I giocatori avranno a disposizione 4 layout, tra cui il Circuito completo di 3,28 miglia, il Cavatappi Nord, il Circuito Nord e il Circuito Sud. Il tracciato sarà presente nella Open Class Series con il secondo update, così come nella modalità multiplayer “Spec Series”. Inoltre, ogni settimana a partire da giovedì 16 novembre, nello Showroom verranno messe nuove auto in evidenza, tra cui la Aston Martin V12 Vantage S del 2013, la Lamborghini Aventador Superveloce del 2016, la Bugatti Veyron Super Sport del 2011 e altre ancora, disponibili con uno sconto del 30% utilizzando i crediti guadagnati. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Guidate più di 500 auto del mondo reale, incluse auto da corsa moderne e oltre 100 vetture mai viste prima in Forza Motorsport. Rendete importante ogni giro in 20 ambienti con i luoghi più amati dai fan e molti tracciati da padroneggiare, ognuno caratterizzato da punteggio in pista in tempo reale e momenti della giornata dinamici con meteo e condizioni di guida uniche, per garantirvi che ogni giro sia eccezionale per aspetto e giocabilità. Sperimentate una simulazione all’avanguardia con degli straordinari effetti visivi fotorealistici che offrono ray-tracing in tempo reale, nuovi sistemi di accumulo dei danni e sporcizia e una fisica drasticamente migliorata con un potente sistema di guida assistita e una fedeltà degli pneumatici incrementata di 48 volte.

