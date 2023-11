Lies of P: disponibile il nuovo aggiornamento, ecco che cosa modifica

Neowiz sta lavorando al DLC e al seguito del suo famoso gioco di ruolo d’azione Lies of P (trovate qui la nostra Recensione), ma nel frattempo è disponibile un nuovo aggiornamento per tutti i giocatori. La versione 1.3.0.0 aggiunge quattro nuovi pezzi di equipaggiamento: il cappello dell’alchimista, la maschera del cacciatore di tesori, l’abito da caccia del cacciatore di tesori e gli occhiali di smeraldo illusori. Le maschere ora possono anche essere equipaggiate con accessori.

La dimensione dei sottotitoli può essere regolata anche dalle Impostazioni, mentre la difficoltà dei nemici sul campo è diminuita. Non solo i loro attacchi sono più intuitivi, ma è stata aumentata anche la durata delle pause di posizione per alcuni mostri e sono state apportate modifiche alle posizioni di spawn di alcuni nemici e trappole. Inoltre, il P-Organ “Rising Dodge” è ora un’abilità predefinita. Altre modifiche includono danni aumentati per alcune armi, ulteriore recupero della guardia per lame più leggere e molto altro. Potete controllare qui le note complete dell’aggiornamento. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Articoli Consigliati Super Mario RPG Recensione: le Sette Stelle brillano ancora PUBG: in arrivo la nuova mappa il 6 dicembre

Giocate nei panni di Pinocchio, un burattino meccanoide, e combattete tutto ciò che trovate sul tuo cammino per trovare Geppetto. Ma non aspettatevi alcun aiuto lungo la strada e non commettete l’errore di fidarvi di nessuno. Dovete sempre mentire agli altri se sperate di diventare umano. Ispirato alla familiare storia di Pinocchio, Lies of P è un gioco d’azione in stile soul ambientato in un crudele e oscuro mondo della Belle Époque. Tutta l’umanità è persa in una città un tempo bellissima che ora è diventata un inferno vivente pieno di indicibili orrori. Il gioco offre un mondo elegante e pieno di tensione, un profondo sistema di combattimento e una storia avvincente. Guidate Pinocchio e vivete il suo inesorabile viaggio per diventare umano.

Lies of P è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Steam.