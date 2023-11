Avatar Frontiers of Pandora: il nuovo trailer dettaglia il Season Pass

Avatar Frontiers of Pandora di Ubisoft Massive è entrato in fase Gold e, mentre è ancora in preparazione per il lancio, è disponibile un nuovo trailer che descrive in dettaglio i contenuti del Season Pass. Il direttore creativo associato Andrada Greciuc lo analizza, iniziando con Familiar Echoes, una missione bonus disponibile al momento del lancio.

The Sky Breaker è il primo story pack, in uscita nell’estate 2024. Segue il clan nomade Zeswa, con i giocatori che scoprono nuove aree nelle Pianure Superiori di Pandora. C’è anche un “grande raduno” di clan, che include una riunione con “vecchi amici” finché una misteriosa ombra gigante nel cielo non interrompe il festival. Il secondo pacchetto storia è Secrets of the Spire, in uscita nell’autunno 2024. Presenta una nuova regione nella frontiera occidentale dove l’estrazione mineraria della RDA si è rivelata costosa e i giocatori useranno la loro Banshee per contrattaccare in combattimenti aerei. Il Season Pass è incluso nelle edizioni Gold e Ultimate. Di seguito una panoramica tramite la pagina PlayStation:

Articoli Consigliati Super Mario RPG Recensione: le Sette Stelle brillano ancora PUBG: in arrivo la nuova mappa il 6 dicembre

Avatar: Frontiers of Pandora è un gioco open world d’azione-avventura in prima persona ambientato nell’inedita frontiera occidentale di Pandora. Dopo il tuo rapimento e addestramento a opera della corporazione militare umana nota come RDA, hai dimenticato la tua origine na’vi e vissuto per servire la sua causa. Quindici anni più tardi hai riconquistato la tua libertà, ma la tua stessa casa ti risulta straniera. Scopri la tua eredità perduta e cosa significa essere na’vi e lotta al fianco degli altri clan per proteggere Pandora dall’RDA.

Avatar: Frontiers of Pandora verrà lanciato il 7 dicembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.