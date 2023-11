PUBG: in arrivo la nuova mappa il 6 dicembre

KRAFTON è entusiasta di presentare RONDO, la decima mappa di PUBG: BATTLEGROUNDS, in uscita il mese prossimo. La mappa RONDO è stata rivelata attraverso il World Art Trailer.

Il World Art Trailer cattura vividamente l’essenza di RONDO, presentando un’accattivante fusione di estetica tradizionale e immagini moderne. RONDO è un’ampia mappa 8×8, cosa che la rende la mappa con l’area giocabile più grande mai introdotta in PUBG: BATTLEGROUNDS. I giocatori potranno entrare in RONDO quando arriverà l’aggiornamento 27.1, il 6 dicembre per PC e il 14 dicembre per console.

RONDO offre una miscela perfetta di fascino tradizionale e immagini contemporanee, nelle sue diverse regioni. Nel sud-ovest, i giocatori incontreranno nuovi ambienti come laghi e boschetti di bambù, mentre il nord-est presenta un ambiente diverso con varie creste. Yu Lin, circondato da laghi e foreste, emana una bellezza tradizionale. Tin Long Garden, situato in una normale zona residenziale, vanta cascate e montagne rocciose, armonizzando la grandiosità con la natura. Presso Mey Ran, dove edifici e fiumi convivono, battaglie acquatiche attenderanno i giocatori.

La mappa presenta anche un paesaggio urbano moderno. Jadena City, con i suoi imponenti grattacieli e le vivaci insegne al neon, funge da sfondo per un’intensa guerra urbana. NEOX Factory introduce scenari di combattimento unici, tra cui una pista di prova per veicoli e una zona adibita a fabbrica in cui è presente il veicolo NEOX Blanc. I giocatori possono esplorare una serie di aree visivamente diverse, come Rin Jiang, Jao Tin e lo Stadio.

RONDO introduce nuovi elementi unici sulla mappa. Il bambù distruttibile è posizionato strategicamente ovunque, aggiungendo un livello tattico al gameplay, poiché i giocatori possono distruggerlo usando oggetti da lancio o veicoli. Sono disponibili anche opzioni di trasporto specifiche per la città. A Jadena City, il Mid-Level Escalator consente ai giocatori di spostarsi rapidamente tra gli edifici. Inoltre, RONDO introduce una nuova arma progettata esclusivamente per la mappa: il JS9, un mitra (SMG) da 9 mm con un rinculo relativamente basso e la possibilità di passare alla modalità di fuoco automatico, rendendolo la scelta preferita all’interno della mappa.