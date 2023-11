Arizona Sunshine 2: gameplay showcase il 17 novembre

Vertigo Games ha annunciato oggi un Gameplay Showcase per Arizona Sunshine 2, il sequel next-gen dell’action-FPS per VR, che verrà lanciato il 7 dicembre. I fan potranno sintonizzarsi il 17 novembre per dare un’occhiata approfondita al nuovo gameplay della campagna con il commento degli sviluppatori, tanti nuovi dettagli sul gioco, compresi gli annunci della modalità cooperativa, apparizioni di ospiti speciali, gameplay co-op inedito e molto altro ancora.

Durante il Gameplay Showcase, i giocatori potranno confrontarsi direttamente con gli sviluppatori durante una sessione AMA su r/PSVR e r/OculusQuest. Il thread per le domande è aperto e i rappresentanti dello studio risponderanno venerdì.

Dettagli dell’evento Gameplay Showcase:

Data: 17 novembre 2023

Ora: 17:00

Canali: YouTube, Steam

Qui sotto il precedente trailer mostrato durante l’annuncio della data d’uscita. È ora possibile effettuare il pre-order su PlayStation VR2, Meta Quest e Steam VR.