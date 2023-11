The Last Faith: disponibile il metroidvania/soulsike ad ambientazione gotica, con trailer di lancio

Da oggi 15 novembre è disponibile The Last Faith, metrodivania/soulslike in pixel art ad ambientazione gotica sviluppato da Kumi Souls Games e il pubblicato da Playstack. Il gioco arriva su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco tramite la pagina Steam:

Non c’è differenza tra chi è empio e chi è beato, non farti ostacolare da nessuno.

Spesso brutale, sempre in grado di renderti più potente, The Last Faith è l’oscura fusione tra un metroidvania e un soulslike.

Si fonda su un sistema di combattimento preciso e spietato, con una vasta gamma di esecuzioni personalizzate da eseguire.

Scopri un formidabile arsenale di armi da mischia, incantesimi arcani e armi da fuoco a lunga gittata con cui farti strada alla tua maniera.

L’esplorazione non lineare è al cuore di The Last Faith. Una splendida pixel art dà vita a una maestosa ambientazione gotica. Viaggia attraverso montagne innevate e castelli baciati dal chiaro di luna. Scopri e potenzia una formidabile gamma di armi distruttive.

Entra nel mondo devastato di The Last Faith nei panni di Eric, che si risveglia senza avere memoria del suo passato recente. Presto scoprirà suo malgrado di essere in corsa contro il tempo mentre la sua mente e la sua coscienza iniziano a sgretolarsi. Il suo desiderio di salvarsi da questa terribile condanna gli fanno intraprendere una missione maledetta che lo porterà a incrociare il cammino con antiche divinità e culti.

Qui sotto il nuovo trailer, ricordando che il gioco aveva avuto una campagna Kickstarter fruttuosa nel 2020.