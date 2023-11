The Witcher 3 Wild Hunt: CD Projekt sta lavorando ad un mod editor ufficiale

CD Projekt ha annunciato che sta lavorando ad un mod editor ufficiale per The Witcher 3 Wild Hunt. In sviluppo solo per la versione PC del gioco, ha un’uscita prevista per il prossimo anno, gratuitamente.

Questo il testo tradotto dal tweet ufficiale:

Siamo entusiasti di annunciare che stiamo lavorando ad un mod editor per The Witcher 3: Wild Hunt!

Vi permetterà di creare le vostre esperienze nel gioco creando qualcosa di completamente nuovo o modificando missioni e contenuti esistenti. Abbiamo in programma di rilasciarlo gratuitamente nel 2024.

Rimanete sintonizzati: l’anno prossimo avremo molto altro da condividere!

Ricordiamo che il CEO Adam Kiciński, aveva dichiarato a maggio che The Witcher 3 ha venduto oltre 50 milioni di copie dalla sua uscita nel 2015, diventando uno dei 10 giochi più venduti di tutti i tempi.

L’azienda spera che il mod editor possa dare nuova linfa al gioco, mentre i fan attendono il prossimo capitolo principale della serie, il cui nome in codice è Polaris. CD Projekt ha annunciato nel marzo 2022 di essere al lavoro su un nuovo gioco del Witcher che avrebbe dato il via a “una nuova saga” per il franchise. Arriverà anche un remake della prima avventura di Geralt di Rivia.

Per quel che riguarda Wild Hunt, a gennaio era uscita la versione fisica della complete edition per PS5 e Xbox Series X/S.

Qui sotto il tweet ufficiale che annuncia il mod editor.

We're thrilled to announce that we're working on a mod editor for The Witcher 3: Wild Hunt! ⚔️

It will allow you to create your own experiences in the game by making something completely new or editing existing quests and content. We’re planning on releasing it for free in 2024.… pic.twitter.com/e2kvXRqegZ

— The Witcher (@witchergame) November 15, 2023