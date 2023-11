Luna, il servizio cloud gaming di Amazon è disponibile ora in Italia

Da oggi, il servizio di cloud gaming Amazon Luna è disponibile in Italia e consente di giocare come se si stesse guardando un film in streaming, senza bisogno di dispositivi costosi o lunghi download. Per iniziare, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale.

Luna vanta le stesse funzionalità già rilasciate negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada, e una vasta selezione di giochi con cui divertirsi. Che si desideri salire sul Battle Bus e giocare a Fortnite con gli amici o divertirsi con giochi casual, classici retrò o i titoli AAA, è sempre possibile trovare qualcosa di interessante con cui giocare. Si può accedere a Luna su qualsiasi dispositivo supportato: lettori multimediali per lo streaming Fire TV, smart TV, tablet Fire, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi mobili Android e su alcune selezionate smart TV di Samsung e LG.

Fantastiche offerte per i clienti Amazon Prime

I clienti Amazon Prime possono ora giocare a Fortnite, Trackmania e a una selezione di giochi a rotazione senza costi aggiuntivi. Inoltre, è possibile collegare i propri account Ubisoft per divertirsi con selezionati giochi Ubisoft per PC di cui si è già in possesso, oppure acquistarne di nuovi.

Abbonamenti per tutti

I clienti hanno la possibilità di sottoscrivere diverse opzioni di abbonamento, ognuna delle quali consente l’accesso a una vasta gamma di contenuti di gioco aggiuntivi:

Luna+ : è la libreria più ampia e diversificata e include giochi di tutti i generi: azione, avventura, classici e tanti altri, con grandi titoli come Team Sonic Racing , Spongebob: Battle for Bikini Bottom e Batman: Arkham Knight . Inoltre, gli abbonati a Luna+ hanno accesso agli stessi vantaggi dei clienti Amazon Prime, tra cui Fortnite , e l’opportunità di accedere ai giochi Ubisoft per PC. Luna+ è disponibile a 9,99 euro al mese . È possibile provare Luna+ gratuitamente con una prova di 7 giorni .

: è la libreria più ampia e diversificata e include giochi di tutti i generi: azione, avventura, classici e tanti altri, con grandi titoli come , e . Inoltre, gli abbonati a Luna+ hanno accesso agli stessi vantaggi dei clienti Amazon Prime, tra cui , e l’opportunità di accedere ai giochi Ubisoft per PC. . È possibile provare Luna+ . Ubisoft+ : consente l’accesso agli ultimi titoli Ubisoft appena rilasciati, tra cui l’ultimo Assassin’s Creed Mirage e l’imminente Avatar: Frontiers of Pandora . Inoltre, gli abbonati hanno accesso a un ampio catalogo di giochi delle più amate serie Ubisoft, come Assassin’s Creed , Rainbow Six e Far Cry . L’abbonamento a Ubisoft+ è disponibile a 17,99 euro al mese .

: consente l’accesso agli ultimi titoli Ubisoft appena rilasciati, tra cui l’ultimo e l’imminente . Inoltre, gli abbonati hanno accesso a un ampio catalogo di giochi delle più amate serie Ubisoft, come , e . . Jackbox Games: disponibile solo su Luna, l’abbonamento mensile Jackbox Games da 4,99 euro include party game popolari come Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful.

Il controller Luna

Il controller Luna è stato progettato e ottimizzato per Luna e si collega direttamente ai server cloud di Luna tramite Wi-Fi, per ridurre la latenza di gioco. Grazie alla tecnologia Cloud Direct, è possibile passare senza problemi da uno schermo all’altro, per esempio da Fire TV a uno smartphone, senza bisogno di ulteriori pairing o configurazioni. Da oggi, il controller Luna è disponibile in Italia su Amazon.it al prezzo promozionale di lancio di 39,99 euro, invece di 69,99 euro, fino al 27 novembre.

Giochi su Fire TV

Oltre a Luna, Amazon annuncia il perfezionamento della UI di Fire TV per i clienti in Italia, Francia e Spagna con una nuova sezione dedicata a tutti i giochi. La sezione Giochi riunisce i migliori giochi e contenuti per Fire TV, tutti in un unico luogo. Per iniziare a giocare basta selezionare la sezione Giochi nella tab Trova di Fire TV.