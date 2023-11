Truck & Logistics Simulator: annunciata la data

Il publisher Aerosoft Move e il team di sviluppo Simula Games hanno annunciato la data d’uscita di Truck & Logistics Simulator, titolo che simula proprio la vita logistica dietro le consegne. Il gioco esca dall’accesso anticipato con la full release su Steam e arriva su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 il 30 novembre (già disponibile su Switch).

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Articoli Consigliati On Your Tail Provato: il mistero made-in-Italy è racchiuso nelle carte WWE SuperCard: disponibile la stagione 10

Qui sotto la descrizione ufficiale del gioco:

Truck & Logistics Simulator immerge i giocatori nell’affascinante mondo della logistica dei trasporti. Da umili inizi come semplici conducenti di carrelli elevatori e mini-furgoni, potrete fare carriera fino a diventare operatori di sollevatori telescopici, pale gommate, camion e altro ancora. Sono disponibili 30 veicoli autentici personalizzabili per affrontare centinaia di lavori impegnativi. I compiti comprendono non solo il carico di merci con i veicoli, ma anche la manovra di veicoli come auto, skid-steer e altro ancora sui vostri rimorchi.

Un altro punto forte di Truck & Logistics Simulator è la modalità multigiocatore cooperativa. I giocatori uniscono le forze su più piattaforme per completare insieme impegnativi convogli di trasporto pesante. Possono scortare i convogli in sicurezza fino a destinazione utilizzando auto pilota con attrezzature specializzate per i convogli. Un mondo aperto di 28 chilometri quadrati con una moltitudine di missioni emozionanti aspetta solo di essere esplorato.

Caratteristiche:

Oltre 30 veicoli unici con interni realistici

Enorme mondo aperto di 28 km² (senza muri nascosti!)

Multiplayer multipiattaforma con un massimo di 24 giocatori

Scorta ai convogli nelle missioni multigiocatore in cooperativa

Ciclo completo giorno/notte

Centinaia di missioni diverse e impegnative

Fisica di guida e sistema di danni realistici

Personalizzazione del veicolo

Controlli casuali del traffico da parte della polizia e autovelox

Volante e supporto Steam Deck

Truck & Logistics Simulator uscirà il 30 novembre 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S. È già disponibile anche su Nintendo Switch. Il prezzo è di 29,99 euro (PlayStation e Xbox) o 19,95 euro per PC e 39,99 euro per Nintendo Switch. Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.