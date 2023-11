Like a Dragon Infinite Wealth: svelati i requisiti PC

I requisiti per PC di Like a Dragon Infinite Wealth sono ora disponibili su Steam, e rappresentano un passo avanti rispetto al suo predecessore, Yakuza: Like a Dragon. Il sequel richiede 82 GB di spazio di installazione, mentre il precedente aveva bisogno di un massimo di 60 GB. Con Ryu Ga Gotoku Studio che ha fatto intendere che sarà gioco più lungo della serie, la cosa potrebbe avere senso.

I requisiti minimi includono un Intel Core i5-3470 da 3,2 GHz o un AMD Ryzen 3 1200 da 3,1 GHz, 8 GB di RAM e una Nvidia GeForce GTX 960 da 4 GB, una AMD Radeon RX 460 da 4 GB o una Intel Arc A380 da 6 GB. Questo è sufficiente per giocare a impostazioni basse a 1080p/30 FPS con AMD FSR 1.0 impostato su Bilanciato.

I requisiti consigliati sono un Core i7-4790 da 3,6 GHz o AMD Ryzen 5 1600 da 3,2 GHz, 16 GB di RAM e una RTX 2060 da 6 GB, una Radeon RX 5700 da 8 GB o una Intel Arc A750 da 8 GB. Consente di giocare a 1080p/60 FPS a impostazioni elevate senza FSR, anche se DirectX 12 è obbligatorio in entrambe le configurazioni.

Like a Dragon: Infinite Wealth sarà disponibile dal 26 gennaio 2024 su Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 e PC. A questo link, qualora vogliate, potete dare una letta al nostro provato. Qui sotto l’immagine ritagliata da Steam con lo schema dei minimi e dei consigliati.