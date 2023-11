Baldur’s Gate 3: la data per Xbox Series sarà annunciata durante i The Game Awards, conferma Larian Studios

Larian Studios ha affermato in numerose occasioni che Baldur’s Gate 3 (trovate qui la nostra Recensione) uscirà per Xbox Series X/S prima della fine dell’anno. Una recente fuga di notizie affermava che l’acclamato gioco di ruolo, di Larian Studios, sarebbe uscito per Xbox il 6 dicembre. In un post recentemente pubblicato su X, Larian Studios ha confermato che Baldur’s Gate 3 uscirà per Xbox Series X/S a dicembre. Una data di uscita esatta non è stata annunciata, anche se lo sviluppatore afferma che le informazioni saranno condivise ai The Game Awards il mese prossimo. Di seguito il comunicato:

Giocatori Xbox, abbiamo sentito che state cercando altre notizie su Baldur’s Gate 3. Il gioco è in procinto di uscire a dicembre. Ci vediamo ai The Game Awards per la World Premiere della data di uscita esatta.

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Raduna il tuo gruppo e torna nei Reami Dimenticati per forgiare una storia di amicizia e tradimento, di sacrificio e sopravvivenza… e del fascino del potere assoluto. Misteriose abilità si stanno risvegliando dentro di te, attinte da un parassita mind flayer impiantato nel tuo cervello. Resisti e rivolgi l’oscurità contro sé stessa… oppure abbraccia la corruzione e diventa l’incarnazione del male. Crea il tuo personaggio scegliendo tra le 11 razze e le 12 classi del Manuale del Giocatore di D&D, oppure gioca come personaggio origine con un background cucito su misura per te. Se vuoi combattere la corruzione che c’è in te, invece, vesti i panni dell’Oscura Pulsione, un personaggio Origin completamente personalizzabile con una meccanica e storie esclusive.

Baldur’s Gate 3 è disponibile su PC e PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.