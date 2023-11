Need For Speed Unbound: disponibili i pack Catch up volume 3 e 4

Need for Speed Unbound offre il Volume 3 e il Volume 4 come Pacchetti Catch-up su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App e Steam. Ciascun pacchetto include anche tutti i 74 cosmetici e le personalizzazioni del rispettivo volume, tra cui cerchioni, illuminazioni under glow, decalcomanie, abbigliamento dei personaggi, pose, banner art e molto altro ancora. Per maggiori informazioni su Need for Speed Unbound, visitate il sito ufficiale qui.

I giocatori che li hanno mancati possono ora ottenere le corse e gli oggetti inclusi nei volumi precedenti. La leggendaria Dodge SRT Viper 2014 e la Ford Mustang GT 2015 sono in palio nel pacchetto Volume 3, mentre la Porsche 911 personalizzata e la Lotus Exige S (2006) sono disponibili nel pacchetto Volume 4. Di seguito una panoramica tramite Steam:

In Need for Speed Unbound Volume 5, il tuo nome è sulla bocca di tutti. Il Volume 5 introduce uno Speed Pass nuovo di zecca che comprende 75 livelli GRATIS, oggetti cosmetici caleidoscopici dallo stile rétro e personalizzazioni. Raggiungi il livello 50 e fatti un giro al volante della Buick Grand National GNX del 1987. Dona alle strade un tocco dark andando al negozio e accaparrandoti i nuovi pacchetti di contenuti premium, tra cui il pacchetto Trick or Street Swag, che introduce la MINI John Cooper Works Countryman del 2017 con personalizzazione leggendaria e il relativo pacchetto abbigliamento, la maschera da scheletro, l’effetto di guida, il clacson esclusivo e altro ancora! Con nuovi veicoli, livree, completi e personalizzazioni, Need for Speed Unbound Volume 5 ti offre tanti nuovi modi per conquistare la fama e la gloria.

