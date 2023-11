Suicide Squad Kill the Justice League: ecco la serie “Insider”, preordini disponibili

Arriva oggi da Warner Bros. Games e DC una nuova serie video in cui si potrà dare un’occhiata più approfondita a Suicide Squad: Kill the Justice League, lo sparatutto d’azione in terza persona in arrivo prossimamente e sviluppato da Rocksteady Studios. , inoltre, è possibile preordinare Suicide Squad: Kill the Justice League per PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC (Steam ed Epic Games Store).

Il primo episodio della serie “Suicide Squad Insider” approfondisce le principali meccaniche di gioco, gli elementi narrativi, l’open world di Metropolis e molto altro. Con gli approfondimenti e il commento dei membri del team Rocksteady, il video esplora la ricca storia degli studi legati alla narrazione basata sui personaggi, che si fonde insieme ai combattimenti rendendo il titolo un’esperienza unica. Nell’episodio 1 Metropolis, l’immensa città futuristica, è riportata in vita in un modo mai visto prima, piena di ben noti elementi DC tutti da scoprire. Gli spettatori noteranno anche i cameo degli attori Tara Strong (la voce di Harley Quinn), Scott Porter (la voce di The Flash), e Nuufolau Joel Seanoa a.k.a Samoa Joe (la voce di King Shark), che parleranno dei propri personaggi e della storia del gioco. Di seguito una panoramica del gioco:

Articoli Consigliati Welcome to ParadiZe: annunciato il nuovo titolo di Nacon ed Ekon Software The Invincible Recensione: la forza del dialogo quando si rimane soli

Scoprite le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vestite i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell’enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un’invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.