Welcome to ParadiZe: annunciato il nuovo titolo di Nacon ed Ekon Software

NACON ed Eko Software hanno annunciato il nome definitivo del loro nuovo gioco di zombie: Welcome to ParadiZe. In concomitanza con questo annuncio è stato rilasciato un nuovo trailer di gioco, che mette in risalto una delle principali meccaniche del gioco: l’hacking degli zombi. In questo nuovo genere di gioco, i giocatori progrediscono da soli o con un massimo di quattro giocatori in modalità cooperativa in un mondo aperto insolito e basato sulla trama. I giocatori devono imparare a sopravvivere padroneggiando una serie di meccaniche di gioco come la creazione, la difesa di campi, il combattimento e l’hacking di zombi per diventare alleati.Di seguito una panoramica del titolo:

Hai mai sognato di avere uno zombie in casa? Immagina le possibilità offerte da uno zombie che ti difende, costruisce le tue barricate e ti aiuta a combattere i suoi simili! Da solo o con altri, cerca di sopravvivere all’apocalisse nel mondo aperto di ParadiZe. Combinando sopravvivenza, combattimento e creazione in un mondo aperto multiplayer, devi diventare il sopravvissuto più abile e intelligente per dominare le fazioni nemiche ed evitare di essere mangiato, soprattutto da Miss Daisy, il primo elefante zombi nella storia degli zombi. L’apocalisse ti sta abbattendo? Rendi tutto più semplice con gli utili zombie, pronti a gestire i compiti più ingrati per te. Il genio miliardario, playboy e filantropo Jeff Tusk ti invita a ParadiZe dove i tuoi problemi di sopravvivenza potranno trovare pace. Usando l’innovativo casco da hacker Zombot di Tusk Industries, puoi prendere il controllo di qualsiasi zombi e vivere l’apocalisse in un piccolo angolo di paradiso con i piedi alzati. Tutto quello che devi fare è spostarti su ParadiZe, acquisire un casco da hacker Zombot di Tusk Industries e posizionarlo su qualsiasi zombie.

Welcome to ParadiZe il 29 febbraio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.