Flashback 2 è finalmente disponibile, ecco il trailer di lancio

Microids, Paul Cuisset, e gli studi Microids Lyon e Microids Paris sono lieti di celebrare l’uscita dell’attesissimo Flashback 2 con un nuovo trailer di lancio. Il gioco è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC. Le versioni Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One usciranno nel Q1 2024. I giocatori assumeranno il ruolo di Conrad B. Hart, il leggendario eroe dell’avventura, e si immergeranno in un mondo futuristico mentre Conrad è alla ricerca della sua identità. Flashback 2 combina platform, sparatutto ed esplorazione in un viaggio ad alta intensità mentre il destino dell’umanità è in bilico. Di seguito una panoramica del gioco:

Nel 22° secolo, gli United Worlds si estendono in tutto il Sistema Solare, ma questa tranquillità è minacciata dall’invasione dei Morph guidata dal temibile Generale Lazarus. Alla ricerca del suo amico Ian, Conrad B. Hart si tuffa ancora una volta in un’avventura mozzafiato ricca di colpi di scena e rivelazioni con l’aiuto dei suoi pochi alleati, tra cui A.I.S.H.A., la sua iconica arma dotata di intelligenza artificiale.

Caratteristiche

Immergiti in un vibrante universo sci-fi/cyberpunk ed esplora varie ambientazioni (New Tokyo, New Washington, la Giungla…).

ed esplora varie ambientazioni (New Tokyo, New Washington, la Giungla…). Usa A.I.S.H.A. , un’arma adattiva letale potenziata con una IA da combattimento.

, un’arma adattiva letale potenziata con una IA da combattimento. Uno sparatutto platform avvincente, fluido e intricato .

. Un ambiente 3D per un’ immersione ancora più profonda .

. Progettato e sviluppato dal creatore dell’originale, Paul Cuisset.

Flashback 2 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC. Le versioni Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One usciranno nel Q1 2024.