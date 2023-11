Warhammer 40000 Darktide: il trailer “The Carnival” presenta una nuova zona

Celebrando la prima parte dell’aggiornamento dell’anniversario per lo sparatutto cooperativo Warhammer 40000: Darktide, lo sviluppatore Fatshark ha rilasciato un nuovo trailer cinematografico che mostra la trama di una nuova zona di Tertium introdotta con l’aggiornamento: The Carnival.

Il trailer cinematografico ci presenta una serie di nuove forze antagoniste che sembrano essere un gruppo di eretici incredibilmente ben organizzati, guidati da un personaggio di nome Wolfer. Il trailer diventa una sorta di briefing sulla missione per i giocatori, incaricandoli di affrontare i nuovi nemici. L’ultimo trailer arriva appena un giorno dopo il rilascio della prima parte dell’aggiornamento dell’anniversario di Warhammer 40000: Darktide , che ha portato con sé una serie di nuovi contenuti, tra cui un rinnovamento dell’albero dei talenti per la classe Veterano, modifiche all’interfaccia utente per visualizzare i buff in in modo più intuitivo e bilanciando modifiche e correzioni di bug. Il gioco ha visto una certa rinascita grazie a un importante aggiornamento ricevuto dal gioco in ottobre, che ha corretto vari bug e introdotto nuovi alberi dei talenti per tutti i personaggi giocabili. Di seguito una panoramica del titolo:

Riconquistate la città di Tertium dalle orde di nemici assetati di sangue in questo brutale e intenso sparatutto d’azione. Warhammer 40000: Darktide è la nuova esperienza co-op dai premiati creatori della serie Vermintide. Nelle profondità della città alveare, i semi della corruzione minacciano di schiudersi e trasformarsi in un’inarrestabile forza oscura. Una misteriosa e terrificante potenza vuole prendere il controllo dell’intera città. Insieme ai tuoi alleati dell’Inquisizione, dovrete eradicare il nemico prima che la città soccomba al Caos. Quando Tertium cadrà, i reietti saliranno al potere.

Warhammer 40000: Darktide è disponibile su PC tramite Steam. continuate a seguirci per maggiori informazioni.