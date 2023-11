Assassin’s Creed Mirage riceverà le modalità New Game Plus e Permadeath a dicembre

Assassin’s Creed Mirage (trovate qui la nostra Recensione) è stato concepito come un’esperienza più breve, più mirata e più concisa rispetto a quella a cui ci siamo abituati nei giochi di Assassin’s Creed negli ultimi anni. Il titolo è il più grande lancio su current-gen per Ubisoft.

Sin dal lancio del gioco, la modalità New Game Plus è stata fortemente richiesta dai giocatori e Ubisoft sembra aver ascoltato la community. In un post pubblicato su X, la società ha confermato che aggiungerà New Game Plus ad Assassin’s Creed Mirage come parte di un aggiornamento gratuito a dicembre. Inoltre, l’aggiornamento introdurrà anche una modalità Permadeath che sarà disponibile per i giocatori di tutte le difficoltà. Una data di rilascio specifica per l’aggiornamento non è stata ancora confermata, ma Ubisoft afferma che rivelerà “presto” maggiori dettagli sulle suddette aggiunte imminenti. Di seguito una panoramica del titolo:

In Assassin’s Creed Mirage sarai Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da visioni spaventose e in cerca di risposte e giustizia. Dopo un atto di brutale vendetta, Basim fugge da Bagdad e si unisce a un’antica organizzazione: gli Occulti. Mentre ne apprende i principi fondanti e i rituali misteriosi, affinerà le proprie abilità, scoprirà la propria vera natura e infine aderirà a un nuovo credo, che cambierà il suo destino in modi imprevedibili. Visita la patria degli Assassini originali in questa avventura a mondo aperto con una storia emozionante. Quindici anni dopo il primo Assassin’s Creed, che ha ridefinito il suo genere, vivi la furtività e il parkour tipici della serie come mai prima d’ora in Assassin’s Creed Mirage. Visita le dettagliatissime, vivaci e reattive strade della Bagdad del nono secolo, scoprendo misteri del passato mentre lotti per assicurarti un futuro. Caccia tra le ombre. Diventa l’assassino definitivo.

Assassin’s Creed Mirage è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.