Madame Web: il trailer con Dakota Johnson e Sydney Sweeney

Sony Pictures ha pubblicato il primo trailer di Madame Web. Mentre l’MCU principale prende un po’ di respiro, non c’è riposo per SPUMC – l’universo Sony Pictures dei personaggi Marvel – l’universo senza Spidey (e tuttavia stranamente incentrato su Spidey) che comprende i film di Venom, Morbius e l’imminente Kraven Il cacciatore. Oltre al debutto cinematografico di Kraven, Sony sta preparando un nuovo adattamento , questa volta per Madame Web. Questo film ha come protagonista Dakota Johnson nel ruolo della protagonista, esplorando come Cassandra Webb (spesso raffigurata come un’anziana donna nei fumetti e nei cartoni animati) abbia acquisito poteri di chiaroveggenza ed è entrata in contatto con un’intera rete di giovani Spider-Women.

Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato e il villain Ezekiel Sims, interpretato da Tahar Rahim, che sta facendo una carneficina in un costume simile a quello di Spider-Man, ma più dark, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce. Sono infatti tutte giovani varianti di Spider-Woman: Julia Carpenter interpretata da Sydney Sweeney, Mattie Franklin da Celeste O’Connor e Anya Corazon da Isabela Merced. Ecco il trailer: