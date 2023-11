Devil May Cry: uno sguardo alla nuova serie anime

Non è la prima volta che Netflix realizza l’adattamento di un videogioco di grandi dimensioni. Franchise come Castlevania, Far Cry e Arcane di Leagues of Legends hanno contribuito a rafforzare la piattaforma e, nell’ambito della Geeked Week di quest’anno, Netflix ha condiviso una nuova featurette sulla prossima serie animata Devil May Cry, che presenterà Dante del franchise Capcom ancora una volta a combattere orde demoniache.

La serie videoludica di Devil May Cry è iniziata con il primo gioco su PlayStation 2 nel 2001. Dall’introduzione di Dante, il franchise Capcom è diventato una delle più grandi serie d’azione nel mondo dei videogiochi. Mentre la storia di Devil May Cry è caratterizzata da alcune battaglie sanguinose e situazioni serie, Dante ha un carattere molto forte ed è sempre pronto a fare battute, anche mentre svuota un caricatore in un demone. Sorprendentemente però, questa non sarà la prima volta che vedremo Dante nel mondo dell’animazione, dato che è già stato realizzato un anime di Devil May Cry nel 2007 dallo Studio Madhouse. Ecco il dietro le quinte:

Articoli Consigliati Hades in arrivo su iOS attraverso Netflix Games Katana Zero e Death’s Door in arrivo nella sezione giochi di Netflix

La prossima serie animata Devil May Cry sarà creata da Studio Mir. La serie è stata creata anche da Adi Shankar, che è stato il creatore di importanti serie Netflix tra cui Castlevania e Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Sulla base del pedigree di coloro che hanno dato vita alla serie sul servizio di streaming, Dante è in buone mani per le sue prossime avventure animate.

Se volete saperne di più sulla prossima serie animata Devil May Cry, ecco come Netflix descrive lo show di Studio Mir: In questo adattamento animato del popolare gioco Capcom, forze sinistre sono in gioco per aprire il portale tra il Reame Umano e quello Demoniaco. In mezzo a tutto questo c’è Dante, un orfano cacciatore di demoni su commissione, ignaro che il destino di entrambi i mondi è appeso al suo collo. Ecco primo teaser: