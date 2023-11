Milan Games Week 2023: Gilette e Dentsu Gaming saranno presenti per la Gilette Bomber Cup

Dop tanta attesa torna la Gillette Bomber Cup. La sesta edizione del celebre torneo di Gillette è ai nastri di partenza con l’avvio della fase online ad eliminazione diretta il 16 e 17 novembre. Il progetto quest’anno offre tante sorprese e si accinge a fare un vero e proprio salto di livello. La Gillette Bomber Cup Livello Labs, con un format interamente rinnovato, vede sfidarsi 16 tra i più agguerriti e competitivi team italiani del popolare videogioco Fortnite.

Ideato e organizzato in collaborazione con Dentsu Gaming, la unit del gruppo dentsu dedicata all’industry dei videogiochi, ed il noto tournament organizer PG Esports, la nuova edizione della Gillette Bomber Cup Livello Labs viene giocata per la prima volta all’interno di una mappa creativa Fortnite creata ad hoc.

Articoli Consigliati Overwatch League verso la chiusura Red Bull Campus Clutch: I Novo CC sono i campioni italiani

Un ambiente immersivo “Labs” che rende ancora più spettacolare la competizione. Una mappa dall’atmosfera cyberpunk, tra grattacieli futuristici, gallerie supersoniche e luci verde neon per celebrare l’arrivo di Gillette Livello Labs. Confermati i leggendari caster del torneo Piz e Xiuder, due tra i più importanti pro-player e streamer in Italia, che trasmetteranno l’intera competizione in diretta streaming sui propri canali Twitch.

L’atto conclusivo e più spettacolare, ossia la Grand Final della Gillette Bomber Cup, proclamerà il vincitore dell’edizione 2023 e sarà invece disputato il 25 novembre sul palco della nuova “Gillette Labs Arena” nella cornice della Milan Games Week & Cartoomics. Per la prima volta le quattro squadre giunte alle semifinali si sfideranno dal vivo davanti al pubblico della kermesse. Chi non riuscirà a godersi lo spettacolo in Milan Games Week potrà seguire la fase finale sempre in diretta streaming su Twitch.

Tre giorni di sfide mozzafiato all’interno di una mappa esclusiva creata nel mondo di Fortnite, con grattacieli immensi, paesaggi futuristici e l’inconfondibile verde fluo di Gillette Labs, il nuovo rasoio del brand in arrivo nel 2024, destinato a rivoluzionare il mondo della rasatura e che permetterà di diventare dei pro-player del grooming.

Le fasi eliminatorie si svolgeranno in remoto il 16 e il 17 novembre sui canali Twitch di Pizfn e Xiuder e le semifinali e le finali in diretta live sabato 25 novembre dalle 10:30 alle 16:30 dal suggestivo palcoscenico della Gillette Labs Arena alla Milan Games Week & Cartoomics 2023, con la presenza dei due celebri streamer.