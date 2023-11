Berserk The Black Swordsman: serie fan-made in lavorazione

Berserk: The Black Swordsman è un progetto fan-made che mira a correggere le carenze delle serie anime più recenti, concentrandosi sull’arco narrativo del Cavaliere Nero e utilizzando uno stile di animazione 2D senza censure. Studio ECLYPSE, lo studio indipendente dietro il progetto, intende rimanere fedele alla brutalità del manga e al materiale oscuro del soggetto, che mancava nella serie del 2016, e fornirà sia la voce in inglese che quella giapponese, oltre a una colonna sonora originale. Studio ECLYPSE ha promesso concept art e promozioni ai propri abbonati Patreon durante la lavorazione, mostrando la loro dedizione e determinazione.

Non è un segreto che il franchise Berserk sia una delle serie anime e manga fantasy di maggior successo di tutti i tempi, che ha dato vita anche a un videogioco. La sua popolarità non si spegne, anche quando non viene prodotto nulla di nuovo, e Guts rimane un personaggio iconico nel mondo dark fantasy.

Tuttavia, la più recente serie anime di Berserk ha deluso molti fan del manga. Non ha mantenuto la natura del manga così come l’anime originale. Ora saranno proprio i fan più accaniti a prendere in mano la situazione, che è esattamente ciò che ha fatto un gruppo di fan di Berserk.

A few things about #BERSERK: The Black Swordsman

-No, we won't adapt the Golden Age arc.

-The project is focused on The Black Swordsman arc.

-There won't be any censoring or toned down scenes.

-3D CGI will not be used for any characters.

-It will be voiced in English &… pic.twitter.com/LqlWJ3Xq83

— Studio Eclypse (@studio_eclypse) October 6, 2023