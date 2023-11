Assassin’s Creed Nexus VR è disponibile da oggi

Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Nexus VR, il primo titolo VR del franchise di Assassin’s Creed che ha venduto oltre 200 milioni di unità, è ora disponibile in esclusiva sulla piattaforma Meta Quest, che comprende Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro al prezzo di 39.99 euro. Di seguito tutti i dettagli.

Per la prima volta nel franchise di Assassin’s Creed, i giocatori potranno incarnare in prima persona tre diversi assassini, in tre diversi periodi temporali, ed eseguire fisicamente le azioni iconiche di Assassin’s Creed, come brandire la lama celata, esplorare le città dall’alto con il parkour, ingaggiare combattimenti e padroneggiare i movimenti furtivi. In Assassin’s Creed Nexus VR, il giocatore è un hacker d’élite dipendente dell’Abstergo, sotto copertura per conto della Confraternita. Sotto il comando di Dominika Wilk, una dirigente dell’Abstergo doppiata e interpretata da Morena Baccarin, ti addentrerai nei ricordi di tre iconici assassini – Ezio Auditore da Firenze, Connor Kenway e Kassandra – che hanno visto da vicino nella loro vita gli artefatti che l’Abstergo cerca.

Assassin’s Creed Nexus VR riporta i giocatori in tre ambientazioni iconiche del franchise, dove scopriranno storie inedite di Ezio nel Rinascimento italiano, Kassandra in un’Atene governata dai “Trenta Tiranni” e Connor durante la Rivoluzione Americana, per svelare i segreti nascosti nei loro ricordi.

Sviluppato da Ubisoft Red Storm*, Assassin’s Creed Nexus permetterà ai giocatori di scegliere come raggiungere i propri obiettivi, facendosi strada attraverso mappe aperte, usando le mani per bloccare, parare, contrattaccare e affrontare una varietà di nemici. Assassin’s Creed Nexus VR è un gioco completo di Assassin’s Creed e presenta tutto il gameplay iconico della serie, tra cui il parkour, il combattimento, la furtività e l’incredibile salto della fede, il tutto con una storia completamente nuova, disponibile solo in VR.

Anni di sviluppo hanno portato Assassin’s Creed Nexus VR a includere una serie completa di funzioni per soddisfare i giocatori di ogni tipo e rendere confortevole il movimento. I giocatori possono eliminare parzialmente o completamente lo spostamento nello spazio, utilizzare la funzione Paura delle altezze per ridurre le vertigini e molte altre opzioni completamente personalizzabili per soddisfare le proprie esigenze.