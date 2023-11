Dragon Quest Monsters il Principe Oscuro: il nuovo filmato è sui mostri

Square Enix ha pubblicato un nuovo video che presenta alcuni dei mostri selvaggi e stravaganti che i giocatori possono scovare durante le loro avventure a Nadira in Dragon Quest Monsters il Principe Oscuro. Competendo contro amici e rivali di tutto il mondo, i giocatori potranno affinare le proprie capacità, rinforzare i propri mostri e combattere per diventare il domamostri numero uno in classifica. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Su Nintendo eShop è attualmente disponibile una demo che permette di provare in anticipo l’avventura di Psaro e trasferire poi la propria squadra di mostri nel gioco completo alla sua uscita. Il gioco completo uscirà il 1° dicembre 2023 in tutto il mondo, in esclusiva su Nintendo Switch.

Qui sotto una panoramica del gioco:

Viaggia in un mondo fantastico in cerca di vendetta in DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe oscuro.

Psaro è stato colpito da una maledizione e non può fare del male a nessun mostro. Ora dovrà diventare un domamostri e creare un esercito di belve per la battaglia.

Nella sua ricerca di mostri di altissimo livello, Psaro attraverserà le mutevoli stagioni di Nadiria e i suoi luoghi unici, nei quali scorrono fiumi di lava, giacciono antiche rovine e si ergono maestose torri di dolci. Nel corso dell’avventura Psaro salverà Rosa, un’Elfa gentile e generosa che lo aiuterà a trovare creature sempre più forti.

Per riuscire nel suo intento Psaro dovrà imparare a padroneggiare la sintesi, che consiste nel combinare tra loro due mostri per ottenere un essere ancora più potente. Ogni nuova creazione avvicinerà sempre di più Psaro al suo obiettivo finale: diventare il Signore della Mostruosità!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer incentrato sui mostri. A questo link invece la news con il precedente filmato sul gameplay.