Hitman Blood Money Reprisal: annunciata la data per Android e iOS

Feral Interactive ha annunciato la data per Hitman Blood Money Reprisal su dispositivi iOS e Android: sarà disponibile dal 30 novembre al prezzo di 12,49€. I pre-ordini sono aperti per iOS su App Store, e i giocatori Android possono pre-registrarsi su Google Play. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Reprisal porta il famoso classico della serie Hitman Blood Money ai giocatori in movimento, con un sistema completamente rielaborato per il gioco mobile. Grazie all’esperienza di Feral nella conversione dei successi AAA per desktop su iOS e Android, Reprisal include un’interfaccia utente completamente personalizzabile per un’azione stealth senza soluzione di continuità su touchscreen, oltre al supporto completo per gamepad e tastiera & mouse per i giocatori che preferiscono un input più tradizionale.

Assumendo il ruolo del famigerato killer su commissione Agente 47, i giocatori devono tracciare un percorso attraverso dodici missioni sandbox ri-giocabili. Per facilitare il percorso verso il successo, sono state aggiunte numerose opzioni di gioco moderne; la modalità Istinto e l’immancabile minimappa offrono una visione più potente del mondo di gioco, mentre un nuovo sistema di avvisi avverte il giocatore ogni volta che viene individuato. Hitman: Blood Money – Reprisal incoraggia la scelta e la sperimentazione del giocatore e l’Agente 47 è completamente equipaggiato per eseguire piani ingegnosi utilizzando una varietà di armi, travestimenti, strumenti e oggetti contundenti. Una serie di luoghi affascinanti fa da sfondo alle imprese di 47, che cerca di eliminare vari membri dell’organizzazione rivale “The Franchise”… prima che loro arrivino a lui.

Potete vedere il nuovo trailer qui sotto, mentre ricordiamo che il gioco arriverà più avanti anche su Switch.