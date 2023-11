Unicorn Overlord: dettagli su personaggi, mondo e stile di gioco

ATLUS e Vanillaware hanno condiviso nuovi dettagli sul loro prossimo GdR tattico Unicorn Overlord. Sono state svelate informazioni sui personaggi, il mondo, lo stile di gioco e non solo. Potete dunque scoprire di più sugli alleati del protagonista Alain, sull’ambientazione di gioco del continente di Fevrith, e sull’esplorazione del mondo.

Unicorn Overlord, dai creatori di 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere e Dragon’s Crown, sarà disponibile l’8 marzo 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Articoli Consigliati Black Friday: i saldi su Nintendo eShop e My Nintendo Store partono oggi 16 novembre Hitman Blood Money Reprisal: annunciata la data per Android e iOS

Personaggi

Travis (Alleato del protagonista) è una spia che lavora da anni per l’Esercito di Liberazione di Cornia, ma decide di unirsi all’Esercito di Liberazione, sotto il comando di Alain.

Yahna (Alleato del protagonista) è una giovane strega che vive nel villaggio delle streghe. Riesce a fuggire dell’esercito di Zenoria grazie ad un incantesimo di trasmutazione felina.

Clive è un membro dei cavalieri del vecchio regno di Cornia. Divenuto cavaliere all’inizio della sua carriera militare, è apprezzato per la sua intelligenza e il suo coraggio da quando era uno scudiero. Ha usato il suo talento per gettare le basi per l’Esercito di Liberazione come braccio destro di Josef.

Chloe è la figlia di un amico di Josef. Quando si unì all’Esercito di Liberazione, diventò apprendista di Josef e si concentrò sull’arte della guerra e gli studi accademici. Sebbene abbia un atteggiamento formale verso Alain come suo principe, si considera anche una delle sue amiche più care.

Hodrick in passato fu un cavaliere di Cornia. Con la piena fiducia della regina Ilenia, ha servito come sua guardia personale. Durante la ribellione, combatté al fianco di Ilenia, ma fu sconfitto e fatto prigioniero da Valmore.

Melisandre è a Capo della Casa Meillet, un clan distinto di Cornia. Dopo aver perso i suoi genitori e il fratello maggiore molto presto, fu cresciuta e addestrata dai suoi zii come erede della famiglia.

Ambientazione: Continente

La storia si svolge nel continente di Fevrith, un tempo composto da cinque nazioni: Cornia, Drakenhold, Elheim, Bastorias e Albion. Ora però, l’Impero zenoirano guidato da Galerius domina l’intero continente.

Impero di Zenoira

Un grande impero che un tempo governava quasi tutto il mondo, con una tecnologia e una civilizzazione molto avanzate. La leggenda narra che una misteriosa calamità distrusse l’intero impero in solo giorno.

Le cinque nazioni sotto il giogo dell’Impero zenoirano:

Regno di Cornia

Collocato al centro del continente, Cornia vanta campi rigogliosi, una potente forza militare, e la più grande superficie di terra tra tutti e cinque i regni. I signori del regno sono molto leali verso la famiglia reale, e il nome della regina Ilenia è qualcosa di sacro per loro.

Drakenhold

Una terra di montagne e deserti nella parte a sud-est del continente, il regno possiede abbondanti risorse minerarie e vanta una potente forza militare guidata da cavalieri su drago. È in disputa da molto tempo con Cornia per i suoi confini.

Elheim

Una terra di elfi, sia chiari che oscuri, circondata da foreste verdeggianti nel sud-ovest del continente. Possiede un sistema unico di governo, guidato da una veggente divina conosciuta come Turenós. Il Bosco sinuoso protegge questa terra dagli estranei.

Bastorias

Una nazione che si estende attraverso una vasta e fredda regione a nord, popolata da diversi tipi di esseri bestia, conosciuti come “feridi”, che possiedono una capacità militare spaventosa. Al momento, la nazione non è guidata da un re ma piuttosto da un consiglio formato dai leader dei clan.

Albion

Uno stato religioso situato su di una grande isola nella parte occidentale del continente, dispone di una forte potenza nazionale e militare basata sulla fede, sotto il pontificato della Chiesa Paleviana. Molti abitanti fanno parte di una popolazione di esseri simili agli angeli, con le ali sulla loro schiena.

Qui sotto una parte più specifica riguardo al gameplay nel mondo di gioco di Unicorn Overlord.

Esplorazione: Mondo

Esplorate il vasto mondo a vostro piacimento, partecipate a missioni ed eventi. Combattete i nemici, liberate e ricostruite gli insediamenti catturati, e preparate le vostre forze per avanzare ulteriormente.

Missioni

· Diversi eventi (missioni) avvengono mentre esplori il mondo.

· Intraprendi le missioni, completa i livelli di battaglia, e raccogli le ricompense.

· Tutti i tipi di eventi sono identificati come missioni. Inizia con quelli che ti interessano!

Liberare le cittadine

· Quando sconfiggi le forze imperiali e liberi le cittadine e i forti, otterrai l’accesso ai negozi delle armi e degli equipaggiamenti. I nemici che vagano per la regione scompariranno, rendendo l’esplorazione dell’area più semplice.

Ricostruire le cittadine

· Le cittadine devastate delle forze imperiali possono essere ricostruite “consegnando” materiali, aggiungendo strutture e funzioni che possono essere usate.

· Quando le cittadine più grandi e le città fortificate vengono ricostruite, possono essere aggiunte le “locande”, dove saranno serviti dei pasti.

Collezionare

· Gli oggetti sono sparsi per tutto il mondo, incoraggiando l’esplorazione. Molti di questi oggetti possono essere consegnati alle cittadine per aiutarne la ricostruzione, quindi sii attivo nel raccoglierli.

· Questi oggetti si ripristineranno anche dopo un certo numero di battaglie completate.

Presidiare

· Puoi lasciare i tuoi commilitoni nelle cittadine ricostruite. Quando un personaggio presidia una cittadina, riceverai delle ricompense ogni volta che completi un livello.

· I soldati nel presidio raccoglieranno dal mondo anche gli oggetti nelle vicinanze per conto tuo.

Forti

· Nei forti, puoi cimentarti in battaglie simulate con le quali farai combattere le tue unità tra di loro. Puoi anche espandere la grandezza delle unità per incrementare il numero degli slot dei personaggi disponibili in un’unità.

· Aumenta al massimo la dimensione di 10 unità con fino a 5 membri ognuna.

Medaglie e Fama

· Per usare un forte devi provare il tuo valore guadagnando Medaglie, e per sbloccare le funzioni di un forte avrai bisogno di un rango di Fama appropriato. Le Medaglie possono essere guadagnate quando completi i livelli e consegni i beni, mentre la Fama viene guadagnata attraverso il completamento delle missioni e la ricostruzione delle cittadine.

· Aumenta la Fama per assoldare mercenari che potrai modificare a tuo piacimento.

Battaglie d’incontro

· Trova i nemici erranti nel mondo per attivare un incontro. Sconfiggi i nemici in una battaglia per guadagnare esperienza e Medaglie.

· Perdere un incontro ti rimanderà nel territorio della Liberazione, perciò fai attenzione alla tua potenza!

Cave

· Spendi oro per giocare ai mini giochi nelle cave. Estrai quanti più materiali e minerali ti è possibile entro il tempo limite!

· Potresti addirittura trovare una vecchia mappa del tesoro…

Qui sotto una serie di screenshot di Unicorn Overlord.