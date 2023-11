Lenovo Legion Go: ora disponibile in Italia il dispositivo gaming mobile

Lenovo Legion Go, il primo dispositivo portatile Windows gaming di Lenovo, è ora disponibile in Italia. Progettato per offrire agli appassionati di videogiochi maggiore libertà di giocare come e dove vogliono senza rinunciare alle migliori specifiche tecniche e alla qualità delle immagini. Il nuovo Lenovo Legion Go porta la potenza gaming dei PC Windows in un formato mobile, grazie ai processori AMD Ryzen Z1 Extreme e un display Lenovo PureSight Gaming da 8.8 pollici.

Questo display raggiunge una luminosità fino a 500 nit e offre una gamma di colori DCI-P3 del 97%, ed è anche regolabile in base allo stile di gioco e alla situazione, supporta una risoluzione da 1600p a 800p e frequenze di aggiornamento di 144Hz e 60Hz.

Legion TrueStrike di Lenovo Legion Go sono rimovibili per consentire una maggiore flessibilità negli stili di gioco, oltre ad abilitare la modalità FPS per i titoli che chiedono una spinta maggiore. Si tratta di joystick con hall effect anti-drift per massimizzare la reattività e la precisione durante le sessioni di gioco più estreme. Tra gli altri comandi presenti, troviamo un trackpad integrato, un grande D-pad, una rotella del mouse angolata e un totale di 10 pulsanti mappabili sul fronte dorsale, grilletti e pulsanti nell’impugnatura.

Tutta questa potenza di gioco ha bisogno di carica per funzionare e il Lenovo Legion Go ha quello che serve. Grazie a una batteria con capacità di 49,2 Wh, le sessioni di gioco possono durare più a lungo senza bisogno di ricarica. Il Lenovo Legion Go dispone anche del supporto per Super Rapid Charge, consentendo alla batteria di ricaricarsi fino al 70% in appena mezz’ora. Inoltre, Legion Go è dotato di RAM LPDDR5X (7500 Mhz) fino a 16 GB con flessibilità di gestione dell’alimentazione che offre prestazioni di gioco ottimali e tempi di caricamento più rapidi a seconda dello scenario, nonché un SSD PCIe Gen4 fino a 1 TB e slot micro-SD che supporta fino a 2 TB di memoria e spazio di archiviazione aggiuntiva.

Ciò che mette insieme le numerose straordinarie funzionalità di Lenovo Legion Go è l’applicazione Legion Space. Progettata specificatamente per Lenovo Legion Go, Legion Space consente agli utenti di accedere rapidamente a tutte le piattaforme di gioco e agli store online, visualizzare tutti i giochi installati localmente e persino acquistare giochi tramite Legion Game Store in collaborazione con Xbox Game Pass Ultimate, con una membership inclusa di 3 mesi che dà accesso a centinaia di giochi di alta qualità in bundle con ciascun Lenovo Legion Go, nonché allo store Gamesplanet, che offre forti sconti su giochi selezionati per gli utenti con un Lenovo ID. Tutti i launcher di gioco supportati possono essere raggruppati insieme in Legion Space in modo che i giocatori possano entrare subito in azione. Legion Space consente inoltre agli utenti di regolare rapidamente impostazioni come risoluzione, frequenza di aggiornamento, luminosità e altro al volo.

Ha affermato Federico Carozzi, Director Product Management di Lenovo in Italia:

“Legion Go ha stupito il pubblico e gli addetti ai lavori fin dal giorno del lancio. Oggi è finalmente disponibile in Italia e siamo sicuri potrà sorprendere gli appassionati di videogiochi che non si accontentano di giocare nello stesso posto, ma vogliono farlo ovunque. Con Legion Go, il primo dispositivo portatile da gaming di Lenovo con Windows, abbiamo oggi un ecosistema di laptop, PC tower, monitor e accessori in grado di soddisfare tutte le esigenze di chi ama giocare, per questo Lenovo Legion è diventato in Italia un brand di riferimento per i gamer”.

Lenovo Legion Go è disponibile sul sito ufficiale e da lunedì 20 novembre sarà acquistabile in anteprima in Spazio Lenovo a 799,00 euro.

Legion Go fa parte del programma Affidabilità Garantita, per maggiori informazioni: https://lenovopromotions.com/affidabilita/it-IT.

Il device era stato svelato a settembre.