Embracer Group conferma 900 licenziamenti nel secondo quadrimestre

Embracer conferma che 900 dipendenti sono stati licenziati nel secondo trimestre.

La ristrutturazione in corso di Embracer Group ha portato al licenziamento di 900 dipendenti nel secondo trimestre conclusosi a settembre. La società aveva annunciato a giugno l’attuazione di un piano di ristrutturazione che prevedeva la chiusura di studi e la cancellazione di progetti.

Da quel momento sono stati chiusi studi come Volition, sviluppatore di Saints Row, e Campfire Cabal, mentre starebbe valutando l’idea di mettere in vendita team come Gearbox (di Borderlands).

Embracer ha effettuato licenziamenti anche in aziende come Gearbox Publishing, Crystal Dynamics (di Tomb Raider), Beamdog, studio di remake di Knights of the Old Republic, e Zen Studios, produttore di Pinball FX, tra le altre.

Il cofondatore e CEO della società, Lars Wingefors, ha affrontato il tema dei licenziamenti, che hanno interessato il 5% della forza lavoro, durante le osservazioni di apertura della presentazione degli utili del secondo trimestre di Embracer, dichiarando:

“Prima di entrare nei dettagli commerciali del nostro secondo trimestre, voglio iniziare questa conferenza ringraziando personalmente i 900 dipendenti che hanno lasciato Embracer nel corso del secondo trimestre”.

“Come sentirete oggi, siamo determinati a trasformare Embracer in un’azienda più snella e più forte. Detto questo, è doloroso per me che dobbiate lasciare il gruppo, e abbiamo fatto e stiamo facendo tutto il possibile per preservare i posti di lavoro senza cambiare ciò che dobbiamo realizzare”.

“Le nostre persone costituiscono il tessuto stesso di Embracer. Per me personalmente è fondamentale che il programma venga portato avanti con compassione, rispetto e integrità“.

Embracer ha inoltre confermato che “15 progetti, per lo più non annunciati” sono stati cancellati da Amplifier, Freemode, Gearbox, Plaion, Saber Interactive e THQ Nordic. e che Payday 3 ha registrato prestazioni inferiori a causa di problemi al lancio.