NCSOFT a G-STAR 2023: presentata la line-up

NCSOFT ha rivelato oggi le sue nuove line-up globali durante l’evento “Opening Speech”, al G-STAR 2023 di Busan, in Corea del Sud, che si tiene dal 16 al 19 novembre.

Durante l’Opening Speech, i produttori esecutivi di ciascuna line-up hanno presentato nuovi trailer e introdotto i rispettivi progetti al pubblico.

Trailer ufficiali al “G-STAR 2023”

LLL

BATTLE CRUSH

Project BSS

Throne and Liberty

Project G

Project M

Moonyoung Choi, Principal Development Management Officer di NCSOFT, ha dichiarato:

“I nostri team di sviluppo, e NCSOFT nel suo complesso, si sono impegnati a presentare una vasta gamma di esperienze divertenti in vari generi qui a G-STAR”.

Ha inoltre sottolineato:

“Per il futuro, continueremo a impegnarci per offrire grandi giochi mantenendo una stretta comunicazione e condividendo i progressi dello sviluppo con i nostri fan.”

LLL, BATTLE CRUSH, Project BSS: i produttori esecutivi presentano le build hands-on in diretta sul palco

Al G-STAR di quest’anno, NCSOFT porta l’esperienza pratica di tre progetti: lo sparatutto “LLL”, il battle brawler “BATTLE CRUSH” e il gioco di ruolo collezionabile “Project BSS”.

LLL è uno sparatutto MMO a mondo aperto che invita i giocatori a impegnarsi in epiche battaglie all’interno di un ambiente vasto e dinamico, offrendo loro la libertà di attraversarlo a piacimento. Jaehyun Bae, nel presentare il nuovo trailer ufficiale, ha sottolineato la particolarità di LLL, affermando: “È possibile immergersi nel mondo aperto, brandendo una serie di armi e combinazioni di abilità. Questa è la caratteristica unica di LLL, che offre ai giocatori un’esperienza di shooting senza precedenti”.

BATTLE CRUSH, il primo titolo in assoluto di NCSOFT per Nintendo Switch, è un picchiaduro ricco di azione che ha catturato l’interesse dei giocatori di tutto il mondo. Hyungsuk Kang ha dichiarato: “Presenta battaglie emozionanti e dinamiche, in particolare quando si eseguono combo d’attacco precise per lanciare i nemici in aria, o anche quando si scappa dai terreni che si restringono e si salta in sicurezza nelle zone sicure”. Ha poi aggiunto: “Spero che i nostri giocatori si godano l’esperienza di diventare il sopravvissuto definitivo sfruttando le operazioni strategiche di squadra e le abili combinazioni di oggetti”.

Project BSS è una nuova IP che offre un nuovo stile di gioco, utilizzando il ricco universo di Blade & Soul. Kihwan Koh ha sottolineato: “Basandosi sul divertimento intrinseco del gioco di ruolo collezionabile, integra senza soluzione di continuità azione e avventura su misura per il gioco sul campo di battaglia, favorendo la comunicazione e il divertimento tra i giocatori”. Inoltre ha spiegato: “Il gioco mostra formazioni strategiche di squadra in grado di adattarsi all’ambiente e alle condizioni dinamiche di combattimento, insieme a combattimenti tattici che aumentano il brivido della raccolta e della combinazione di elementi”.

TL, Project G, Project M: esplorate i nuovi trailer e scoprite le ultime novità sullo stato dello sviluppo

THRONE AND LIBERTY (TL), l’atteso MMPROG di punta, ha svelato il suo ultimo trailer durante l’Opening Speech, prima del suo lancio ufficiale in Corea del Sud il 7 dicembre. Il producer Jongok Ahn presenterà una demo in coreano delle caratteristiche principali di TL sul canale YouTube di NC alle 14:00 (ora italiana) del 18 novembre durante il G-STAR. Questa presentazione darà un’occhiata ai recenti cambiamenti adottati da TL, tra cui un dungeon in solitaria, un dungeon a 6 giocatori e un raid di gilda. Inoltre, sono previsti vari eventi in loco per i visitatori.

Sono stati inoltre rivelati nuovi trailer per il MMORTS “Project G” e per il titolo di avventura interattiva “Project M.” Project G è attualmente in fase di sviluppo per PC e piattaforme mobili, mentre Project M è progettato per console e PC. Ulteriori approfondimenti sullo stato di avanzamento di questi progetti saranno condivisi durante la “Upcoming Project Interview” in lingua coreana prevista per le 14:30 del 17 novembre su YouTube e presso la sede di G-STAR.