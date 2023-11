Annapurna Interactive acquisisce il suo primo team, 24 Bit Games

Annapurna Interactive, publisher negli ultimi anni tra i più attivi nell’industria del gaming, che di recente ha portato Cocoon e Thirsty Suitor (senza dimenticare Stray la scorsa estate), ha annunciato di aver acquisito il team sudafricano di co-sviluppo 24 Bit Games, per una cifra non rivelata.

24 Bit fornisce servizi di ingegneria, porting e ottimizzazione e ha lavorato a diversi titoli pubblicati da Annapurna, tra cui A Memoir Blue, Neon White e Hindsight, oltra al già citato Cocoon.

L’accordo rappresenta la prima acquisizione di uno studio da parte di Annapurna Interactive.

Hs dichiarato Deborah Mars, co-responsabile di Annapurna Interactive:

“Annapurna collabora con 24 Bit da molti anni e apprezziamo non solo il calibro del loro lavoro, ma anche il loro team. Hanno sempre condiviso il nostro impegno per la qualità, e portando la nostra collaborazione a un livello superiore pensiamo che tutto sia possibile”.

Annapurna ha dichiarato che per 24 Bit sarà un caso di “business as usual” sotto il suo ombrello, ma ha aggiunto di voler aiutare lo studio di Johannesburg a espandere il suo team di sviluppo e i suoi strumenti tecnologici proprietari.

“Insieme, le società continueranno a impegnarsi per il continuo avanzamento di 24 Bit e per il sostegno dell’industria sudafricana dello sviluppo di videogiochi”, si legge in un comunicato stampa.

24 Bit ha esperienza di lavoro su un’ampia gamma di piattaforme, tra cui cellulari, console, PC e VR, e ha dichiarato di “rispettare profondamente” l’approccio di Annapurna alla cura del portafoglio. Il CEO dello studio, Luke Lamothe, ha dichiarato che 24 Bit si è unita all’editore in un “momento emozionante di crescita ed espansione”.