Baldur’s Gate 3: annunciata la versione fisica Deluxe, preordini disponibili

Larian Studios ha recentemente annunciato che rivelerà la data di lancio per la versione Xbox Series X/S, del suo acclamato gioco di ruolo Baldur’s Gate 3, ai The Game Awards 2023. Lo sviluppatore ha rivelato una prossima edizione Deluxe del gioco, che sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Serie X. L’edizione Deluxe uscirà nel primo trimestre del 2024 al prezzo di $ 79,99, con i preordini ora aperti.

Oltre al gioco stesso, l’edizione Deluxe includerà una scatola da collezione progettata nello stile dei giochi originali Baldur’s Gate sviluppati da BioWare, la colonna sonora (su tre dischi), una mappa fronte-retro dell’ambientazione del gioco, 32 adesivi, due patch e un poster di Mind Flayer. È interessante notare che, mentre il gioco sarà disponibile su un unico disco su PC, su PS5 sarà disponibile su due dischi, mentre su Xbox Series X sarà disponibile su tre dischi. Il gioco sarà riproducibile su disco su console, ma i giocatori su PC avranno bisogno di una connessione Internet. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Raduna il tuo gruppo e torna nei Reami Dimenticati per forgiare una storia di amicizia e tradimento, di sacrificio e sopravvivenza… e del fascino del potere assoluto. Misteriose abilità si stanno risvegliando dentro di te, attinte da un parassita mind flayer impiantato nel tuo cervello. Resisti e rivolgi l’oscurità contro sé stessa… oppure abbraccia la corruzione e diventa l’incarnazione del male. Crea il tuo personaggio scegliendo tra le 11 razze e le 12 classi del Manuale del Giocatore di D&D, oppure gioca come personaggio origine con un background cucito su misura per te. Se vuoi combattere la corruzione che c’è in te, invece, vesti i panni dell’Oscura Pulsione, un personaggio Origin completamente personalizzabile con una meccanica e storie esclusive.

Baldur’s Gate 3 è attualmente disponibile per PC e PS5 e verrà lanciato per Xbox Series X/S a dicembre. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.