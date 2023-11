Zenless Zone Zero: annunciata la data di inizio del closed beta test

Come vi abbiamo a inizio mese, è previsto un secondo closed beta test per il titolo ARPG di Hoyoverse, Zenless Zone Zero, in arrivo su PC e mobile. Tramite un post sulla pagina Twitter ufficiale del gioco è stata annunciata la data di inizio dell’evento. La closed beta test inizierà ufficialmente il 24 novembre. L’iscrizione termina oggi 17 novembre. Di seguito riportiamo il comunicato:

Cari proxy, grazie per la pazienza! L’Equalizing Test di Zenless Zone Zero inizierà ufficialmente il 24/11/2023 alle 11:00 (UTC+8)! L’iscrizione al test di equalizzazione terminerà il 17/11/2023 alle 23:59:59 (UTC+8). Si prega di tenere presente la scadenza, poiché non accetteremo più domande per l’Equalizing Test dopo la scadenza.

Nella beta, i giocatori potranno esplorare un nuovo capitolo della storia incentrato sulle Belobog Heavy Industries, una delle principali fazioni del gioco. Grazie a una serie di meccaniche di gioco urbane aggiunte all’imminente beta, i giocatori potranno sondare la rete di proxy, nota come Inter-Knot, e prendere commissioni insolite o giocare ai giochi arcade con gli amici, accarezzare animali adorabili e girovagare per la vivace Sixth Street.Zenless Zone Zero è un nuovo ARPG urban fantasy di HoYoverse. Nella storia del gioco, la civiltà contemporanea è stata distrutta da un disastro soprannaturale noto come Hollows. In mezzo a questa calamità schiacciante, la città di New Eridu si è risollevata contro le probabilità, sfruttando la tecnologia e le risorse necessarie per combattere il disastro degli Hollow, evolvendosi gradualmente nell’ultimo faro della civiltà moderna. I giocatori assumeranno il ruolo di un Proxy, un professionista specializzato nel guidare le persone nell’esplorazione degli Hollow, e si imbarcheranno in un’avventura con un gruppo di compagni unici per sconfiggere nemici sconosciuti e svelare i misteri che si celano dietro New Eridu.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

Dear Proxies,

Thank you for your patience! Zenless Zone Zero's Equalizing Test will officially start on 2023/11/24 11:00 (UTC+8)!

The Equalizing Test sign-up will be ending on 2023/11/17 23:59:59 (UTC+8).

Please be aware of the deadline, as we will no longer accept applications… pic.twitter.com/d8fQPUo7Qz

— Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) November 17, 2023