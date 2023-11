Immortals of Aveum disponibile la prova gratuita e l’aggiornamento Eco-collezionista

Electronic Arts e Ascendant Studios annunciano oggi che l’aggiornamento Eco-collezionista di Immortals of Aveum è ora disponibile, con una prova gratuita disponibile ora su Xbox Series X|S e PlayStation 5, e una demo per PC su Steam. Questo è il più grande aggiornamento del titolo e il gioco è ora disponibile con uno sconto del 50% su tutte le piattaforme per un periodo limitato, non c’è mai stato un momento migliore per entrare nel mondo di Aveum. Trovate il trailer del nuovo aggiornamento qui sotto.

Inoltre, l’aggiornamento offre il nuovissimo contenuto “Eco-collezionista”, oltre a numerosi miglioramenti delle prestazioni, modifiche alla qualità e aggiunte al gameplay, tra cui l’attesissimo New Game Plus e l’impegnativa difficoltà Grand Magnus. I giocatori esistenti possono aspettarsi un nuovo percorso di progressione con 4 Shatterfane finale da completare e una nuovissima battaglia con i capi. Oltre a prestazioni più fluide grazie all’ottimizzazione in corso su tutte le piattaforme, l’aggiornamento porta una serie di aggiunte di contenuti di gioco a Immortals of Aveum. Per l’elenco completo di aggiornamenti, correzioni di bug e miglioramenti della qualità, consultare il blog ufficiale qui. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Nell’universo di Aveum, coloro che possono esercitare la magia, usano i sigilli per concentrare il potere al loro interno, rendendolo più efficace e letale in combattimento. I sigilli sono parte integrante dell’azione dello sparatutto magico momento per momento di Immortals e dell’esperienza viscerale e cinematografica della campagna. Sperimentate un combattimento veloce, fluido, in prima persona, basato sugli incantesimi, facile da imparare e soddisfacente da padroneggiare. Sinergizzate il vostro stile di gioco con tutti e tre i colori della magia e diventa il più potente Triarch Magnus di Aveum.

Immortals of Aveum è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.