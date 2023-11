The Crew Motorfest: ecco la collaborazione con OWO

OWO, l’innovatore spagnolo di tecnologia di gioco, annuncia OWO Haptic Gaming System – The Crew Motorfest Edition, che fornirà un’esperienza di gioco migliorata con l‘acclamato franchise di corse di Ubisoft.

A partire dalla seconda stagione del gioco, questa edizione includerà l’implementazione beta delle sensazioni aptiche di OWO, migliorando il gameplay di The Crew Motorfest di Ubisoft. Questa implementazione beta si evolverà nelle stagioni successive e i giocatori saranno immersi in un mondo di corse ad alta velocità come mai prima d’ora. Il sistema aptico fornirà sensazioni realistiche, consentendo ai giocatori di sentire ogni svolta, accelerazione e impatto, mettendoli direttamente al posto di guida. Mentre guidano attraverso emozionanti avventure di corse, il sistema aptico OWO fornirà un livello di interazione senza precedenti, dando davvero vita al gioco. Questa edizione esclusiva includerà una nuova fantastica skin OWO che rappresenta gli audaci design unici del brand The Crew Motorfest, diventando l’outfit perfetto per sperimentare la potenza pura e la precisione, ingegnerizzate in ogni curva. Queste sensazioni saranno disponibili per PC Windows e console. Ubisoft Ivory Tower e OWO stanno lavorando diligentemente per garantire che il gioco offra l’esperienza più interattiva e coinvolgente possibile. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina PlayStation:

Il nuovo capitolo della serie di guida d’azione a mondo aperto trasforma l’incredibile isola di Oahu delle Hawaii in una destinazione di corsa di primo livello. Questo parco giochi eterogeneo è completamente esplorabile, dalle vie di Honolulu e le piste sterrate nella foresta pluviale, alle strade di montagna adatte alle derapate e i ripidi pendii vulcanici. Esplora questo paradiso per piloti in solitaria o con la tua crew, al volante di centinaia di veicoli leggendari sotto licenza, e partecipa a gare avvincenti, eventi a tema e sfide uniche. Qualunque sia l’aspetto della car culture che ami, troverai qui qualcosa per te.

The Crew Motorfest è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.