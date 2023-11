Twitch: tutte le novità per gli streamer dall’ultimo episodio di Patch Notes

Nell’ultimo episodio di Patch Notes, il format mensile di Twitch (qui trovate il nostro canale) in cui vengono presentate tutte le novità e le esclusive degli ultimi 30 giorni live sul canale ufficiale del servizio, si è discusso degli ultimi aggiornamenti introdotti.

Tra le principali novità di prodotto, a cui è stata data grande rilevanza nel corso della live, c’è il Discovery Feed, ancora in fase sperimentale, pensato specificamente per rendere più facile la scoperta di nuovi contenuti e nuovi streamer a spettatori potenzialmente interessati, anche non dovessero essere in live in quel dato momento. Il roll-out del Discovery Feed è iniziato ad agosto, quando è stata sperimentata una prima versione, ad oggi disponibile per il 20% degli utenti di Twitch. Il team di sviluppo è al momento al lavoro per implementare diverse feature, tra cui pulsanti attraverso i quali dimostrare interesse o meno rispetto a diversi contenuti, e la possibilità di condividere feedback positivi con gli streamer direttamente nel Feed.

Articoli Consigliati Dragon’s Dogma 2 Showcase: ecco quando verrà trasmesso Tower of Fantasy: nuovo trailer sul simulacrum Purple Bamboo di Nan Yin

Nel corso di ottobre sono state poi introdotte le Stories su Twitch, una nuova funzione dell’app mobile che aiuta gli streamer a rimanere in contatto con la propria community, anche quando non si è in diretta. Durante Patch Notes sono stati condivisi alcuni dei primi risultati raccolti, in seguito al lancio ufficiale, ed è stata data un’anticipazione delle prossime novità che riguarderanno le storie, tra cui la possibilità di inserire video, commenti degli spettatori, miglioramenti nell’editing delle clip, e anche la possibilità di menzionare altri canali.

All’inizio del 2023, Twitch aveva reso disponibile un Clip Editor, con l’obiettivo di rendere più facile la conversione delle clip in modalità verticale e la condivisione diretta su YouTube e TikTok. Una possibilità, quella di condividere brevi video tratti dalle live su altri siti, che per Twitch ricoprirà sempre grande importanza, come modo per raggiungere nuovi spettatori. Per lo sviluppo futuro la direttrice sarà in particolare una, ovvero la massima funzionalità delle clip anche e soprattutto all’interno di Twitch stesso. Proprio per questo motivo, l’intenzione è quella di snellire il flusso di lavoro per la creazione delle clip, consentendo agli streamer di crearle, modificarle, inserire funzioni e infine condividerle in un unico processo.

Per quanto riguarda la monetizzazione, entro la fine dell’anno sono in arrivo alcuni importanti aggiornamenti che riguarderanno gli Alerts di Twitch, annunciati già al TwitchCon di Las Vegas. Gli Alerts introdurranno infatti presto nuove integrazioni con strumenti di terze parti come Streamlabs, Throne, Crowd Control e Streamelements per supportare gli avvisi per le azioni degli spettatori come mance, interazioni nel gioco e acquisti di merch o wishlist.

Twitch sta inoltre migrando le funzioni di messaggistica con i pin da Hype Chat in una funzione opzionale all’interno di Cheering. Hype Chat non sarà più disponibile, e sarà invece l’inizio di un programma di reinvestimento nel miglioramento di Cheering e Bits, su cui verranno date maggiori informazioni nel corso del 2024. Infine, già presentati durante la TwitchCon di Las Vegas, sono stati riportati i dettagli di Bonus Round, il nuovo evento che avrà luogo alla fine dell’anno per incentivare le community a sostenere i propri streamer del cuore.