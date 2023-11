Dragon’s Dogma 2 Showcase 2023: ecco quando verrà trasmesso

Capcom ha annunciato uno showcase di Dragon’s Dogma 2 per la fine di questo mese. La presentazione avrà luogo martedì 28 novembre e inizierà alle 13:00 PT / 16:00 ET / 21:00 GMT (le 23:00 in Italia). Secondo Capcom, lo streaming mostrerà “il nuovissimo gameplay rivelato in un live streaming di 15 minuti ricco di informazioni, direttamente dal regista Hideaki Itsuno e dal produttore Yoshiaki Hirabayashi”.

Il gioco non ha attualmente una data di uscita, ma è stato recentemente valutato in Arabia Saudita, suggerendo che una data di uscita potrebbe non essere lontana. Capcom ha anche recentemente pubblicato una sessione di domande e risposte in inglese con gli investitori, sostenendo che un titolo “non divulgato” sarebbe stato rilasciato entro la fine del suo anno fiscale, che terminerà a marzo 2024. Questo è stato inizialmente tradotto dal giapponese Q&A come “non annunciato”, suggerendo un titolo precedentemente non rivelato, ma la lingua inglese ufficiale potrebbe coprire Dragon’s Dogma 2, che è attualmente l’unico titolo significativo annunciato da Capcom. Dragon’s Dogma 2 è stato annunciato nel giugno 2022 per Xbox Series X/S, PS5 e PC, oltre un decennio dopo l’uscita del primo gioco. È sviluppato sul RE Engine ed è ambientato in un mondo quattro volte più grande dell’originale.

I giocatori scelgono la forma delle vocazioni sia che affrontino i nemici con le spade o con incantesimi magici, e vari elementi come terreno e nemici creano scenari di combattimento dinamici durante il gioco. Gli NPC controllati dall’IA accompagnano i giocatori durante il loro viaggio per formare un gruppo composto da un massimo di quattro personaggi. Oltre a personalizzare il proprio Arisen, i giocatori possono anche personalizzare il personaggio principale, che a sua volta può essere reclutata nell’Arisen di altri giocatori per prendere in prestito le proprie abilità e conoscenze. Dragon’s Dogma II sfrutta la potenza di RE ENGINE per creare una mappa del mondo circa quattro volte più grande del titolo originale che è densamente popolato di nemici, eventi e luoghi resi con la più recente tecnologia grafica.

