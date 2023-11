Scott Pilgrim Speciale: cosa c’è da sapere sulla nuova serie Netflix

Scott Pilgrim è una delle nuove serie animate da poco diffusa su Netflix, la quale ha da poco rinnovato il proprio palinsesto, aggiungendo e cancellando alcune serie televisive – come ad esempio la serie tv Tenebre e Ossa.

In questo speciale andremo a scoprire quelli che sono i dettagli e le particolarità di questa nuova serie animata targata, scoprendo le immagini diffuse, i video e i poster che hanno portato poi alla distribuzione in streaming su Netflix!

Articoli Consigliati Berserk The Black Swordsman: serie fan-made in lavorazione Ghostbusters Minaccia Glaciale: finalmente trailer e data d’uscita

Scott Pilgrim Takes Off: un “anime” occidentale

Attraverso la serie, veniamo trasportati nell’intricata vita amorosa di Scott Pilgrim, ventitreenne scapestrato di Toronto che incontra – letteralmente – la sua ragazza dei sogni, Ramona Flowers. Nel tentativo di poterla frequentare liberamente, però, Scott si deve scontrare contro i suoi sette malvagi ex ragazzi che cercheranno in tutti i modi di allontanarlo da raggiungere il suo obiettivo.

La serie porta con sé uno stile molto originale, che dai disegni e dall’atmosfera ricreata da Bryan Lee O’Malley richiama molto l’impostazione degli anime giapponesi, mischiandoli ad elementi di trama comici che ricalcano l’immaginario quotidiano di un ragazzo fuori dagli schemi come il protagonista.

L’impatto della graphic novel, i primi trailer e i poster della serie

La graphic novel, già al tempo della sua diffusione, ebbe un riscontro molto positivo, poiché si trovava a cavallo tra due epoche, rappresentando quindi un elemento importante che spesso oggi ritroviamo in molte serie, film, o anime, e che corrisponde nella rappresentazione grafica della Cultura Pop – in questo caso un primo approccio, quello sviluppato durante i primi anni duemila, motivo per cui il prodotto porta con sé un significato piuttosto importante.

Quindi non ci stupisce che già dai primi annunci riguardanti la serie animata, il pubblico abbia accolto molto positivamente l’arrivo del prodotto su Netflix. C’è da dire, inoltre, che l’impostazione seriale non ha in nessun modo snaturato lo stile della serie, ma anzi è riuscito a mettere in luce i suoi punti di forza.

Durante l’anteprima dello show, infatti, i doppiatori – tra cui svettano Chris Evans, Brie Larson e Anna Kendrick – e i membri dello staff che hanno lavorato alla serie, hanno dichiarato quanto lavorarci sia stata un’esperienza unica, e portare il prodotto dal fumetto all’animazione sia stata sicuramente fondamentale per rendere il tutto ancora più grande ed emozionante, coinvolgendo i fan appassionati.

Al momento, Scott Pilgrim Takes Off è disponibile in streaming su Netflix, e per conoscere tutti gli aggiornamenti a riguardo, vi invitiamo ad andare sul sito ufficiale e sui canali social di Bryan Lee O’Malley. Nell’attesa, continueremo a guardarci intorno per rimanere connessi su tutte le nuove importanti novità!