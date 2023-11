Razer: svelate le offerte per Black Friday e Cyber Monday

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, a partire da oggi e per tutto il Black Friday e il Cyber Monday, l’azienda celebra le festività con alcune delle migliori offerte dell’anno. Per soddisfare le esigenze di ogni gamer, sono numerosi i dispositivi che troverete in questi giorni a prezzi incredibili. Dalle periferiche da gioco ricche di funzionalità come tastiere, mouse, cuffie per tutti i generi e giocatori, sia per PC che per console, alle sedie da gioco ergonomiche. Ognuno potrà trovare l’upgrade perfetto per le proprie esigenze.

Le festività sono il momento ideale per aggiornare, potenziare e completare il proprio setup gaming con le straordinarie offerte di Razer. Che siate a caccia del regalo ideale per una persona cara o un gamer in cerca di ottimi deal, Razer ha qualcosa per tutti.

Articoli Consigliati Amazon Black Week: MSI presenta diverse offerte Philips propone alcuni monitor in offerta per il Black Friday

Ecco le date principali:

17 – 23 novembre: Early deal

24 novembre: Black Friday

27 novembre: Cyber Monday

Di seguito una selezione di offerte:

Euronics:

MediaWorld:

Unieuro:

Amazon:

Vi ricordiamo che Razer è uno dei brand più noti nelle community di esport e gamer di tutto il mondo. Con una base di appassionati che abbraccia ogni continente, l’azienda ha progettato e creato il più vasto ecosistema indipendente per i gamer di hardware, software e servizi.