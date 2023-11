Philips propone alcuni monitor in offerta per il Black Friday

Uno dei principali vantaggi del Black Friday è l’enorme potenziale di risparmio, soprattutto su articoli che raramente vengono scontati, come l’elettronica. Le promozioni del Black Friday sono infatti un ottimo modo per prepararsi alle feste approfittando delle offerte e degli sconti per acquistare i regali con maggior tempo a disposizione prima di Natale. E, poiché le promozioni del Black Friday sono l’occasione ideale per acquistare i regali per i propri cari (almeno secondo quasi il 40% degli intervistati), Philips Monitors è lieta di offrire promozioni per tutti i gusti e le esigenze, per elevare l’esperienza di gioco o trovare una soluzione di produttività multi-tasking di alto livello.

Nel mondo del gaming si condivide un obiettivo comune: migliorare le abilità, aumentare il livello di gioco e assaporare ogni momento dei mondi virtuali che si esplorano. Un monitor di alta qualità può contribuire a migliorare le prestazioni di gioco grazie ad un basso input lag e un’elevata frequenza di aggiornamento che riducono il tempo di risposta del gioco e consentono quindi reazioni più rapide e maggiore precisione. Ma non bisogna sottovalutare l’esperienza visiva: un monitor con una frequenza di aggiornamento e una risoluzione più elevata può offrire una grafica più vivida e un gameplay più fluido, rivelando così dettagli nascosti e dando vita a ogni fotogramma.

Il monitor Evnia 27M1C5200W è stato progettato specificamente per il gioco ad alta intensità. Questo monitor da 27″ è dotato di Adaptive-Sync, di una velocità di aggiornamento di 240 Hz, di un basso input lag e di un MRPT di 0,5 per un gaming senza intoppi, perfetto per i giochi più intensi, coinvolgenti e orientati all’azione. Ogni curva e ogni angolo renderanno il mondo del gioco vivo, avvicinando all’epicentro dell’azione. Inoltre, l’elevato contrasto e la tecnologia SmartImage HDR garantiscono immagini mozzafiato e un’immersione ancora maggiore.

Per i giocatori di livello intermedio ed esperto, Evnia 27M1N5500ZA è perfetto poiché dotato di un pannello Nano IPS da 27″ con un incredibile 98% di DCI-P3, che fornisce immagini dettagliate con livelli di contrasto profondi e super elevati. La fluidità di gioco è garantita da una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e da un tempo di risposta rapido GtG fino a 1 ms, per immagini ultra-lisce, brillanti e coinvolgenti. La compatibilità con G-Sync e AMD FreeSync Premium, oltre che il basso input lag, contribuiscono a eliminare lo screen tearing e lo stuttering, garantendo la massima nitidezza in ogni momento. Philips 27M1N5500ZA è inoltre dotato di altoparlanti stereo integrati per la multimedialità e di numerose opzioni di connettività, tra cui un hub USB, per supportare i giocatori di PC nel gioco, nell’interazione e nel livestreaming, nonché nel lavoro e nello studio.

Evnia 24M1N3200ZS è la soluzione perfetta per tutti i principianti che cercano un monitor veloce e ricco di funzioni per portare il loro gioco a un livello superiore. Questo monitor IPS FHD da 24”, grazie ad AMD FreeSync Premium, garantisce giochi fluidi e senza interruzioni con prestazioni massime. La velocità di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta rapido di 1 ms MPRT assicurano inoltre un gioco fluido e immagini nitide, mentre il display praticamente senza cornice con Ultra Wide-Color garantisce un’esperienza visiva davvero coinvolgente.