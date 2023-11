Amazon Black Week: MSI presenta diverse offerte

Secondo quanto annunciato da MSI, da venerdì 17 novembre e fino a lunedì 27 Novembre sarà possibile acquistare un notebook MSI con sconti davvero imperdibili.

Coloro che sono alla ricerca di un laptop con cui giocare anche ai titoli più esigenti non dovranno lasciarsi sfuggire il Vector GP68HX, dotato di un confortevole display da 16″ 16:10 FHD+, grafica RTX NVIDIA GeForce 4080 e CPU Alder Lake i9-12900HX, che sarà in vendita, in occasione dell’Amazon Black Week, a 2.199 euro, con uno sconto di ben 700 euro. I gamer che desiderano un notebook più compatto con display da 15,6” FHD potranno invece orientarsi sul

Katana 15 B12VGK, con un prezzo di 1.499 euro, anziché 1.949 euro, oppure su uno dei diversi modelli in promozione della serie Thin GF63, che saranno acquistabili con prezzi tra i 599 euro e i 1.049 euro per poter soddisfare davvero tutte le esigenze di budget.

Chi desidera per sé un laptop con cui giocare e lavorare, ma che si distingui per essere una vera icona di stile, non potrà perdere l’occasione di acquistare a un prezzo scontato lo Stealth 16 Mercedes-AMG, l’esclusivo laptop realizzato in collaborazione con la casa tedesca, che sarà acquistabile con prezzi a partire da 2.399 euro.

Se il notebook ricercato deve essere compatto e destinato prevalentemente al lavoro, la scelta dovrebbe ricadere, invece, su uno dei modelli basati su piattaforma Intel Evo e processore Raptor Lake i7-1360P, ossia il Summit E14FlipEvo A13MT e il Prestige 13Evo A13M Pure White, in vendita rispettivamente a 1.499 euro e 1.199 euro, con sconti tra i 200 e i 300 euro.

Anche i content creator e i professionisti della creatività potranno avvantaggiarsi delle promozioni della Black Week per aggiudicarsi a 3.499 euro, risparmiando, quindi, ben 600 euro, il Creator Z17HXStudio, dotato di display da 17″ 16:10 QHD+ 165Hz Touchscreen DCI-P3 100%, grafica RTX 4070 e CPU Raptor Lake i9-13980HX.

Ai ragazzi che studiano, infine, MSI propone diversi modelli della serie Modern 14, con prezzi a partire da 419 euro e sconti fino a 350 euro.