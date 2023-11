Final Fantasy VII Rebirth: nuovo trailer, con tanti screenshot e dettagli

Square Enix ha pubblicato oggi il video riassuntivo “The Story so Far” di Final Fantasy VII Rebirth, che sarà visibile dal menu principale del gioco al suo debutto il 29 febbraio 2024 su PlayStation 5. Il video di aggiornamento è narrato da Red XIII, animale dalla coda infuocata che di tanto in tanto offre parole di saggezza al gruppo di Cloud. Red XIII racconta infatti gli eventi del primo capitolo del FINAL FANTASY VII REMAKE. Potete vedere il nuovo trailer poco sotto.

Inoltre, l’azienda giapponese ha pubblicato un artwork iconico che raffigura Aerith e il dirigibile Highwind. Altri screenshot esplorano la pacifica città di Kalm, la miniera abbandonata di Mythril, l’evocazione di Kujata, le abilità di combattimento e le abilità sinergiche dei vari membri del party, la Chocoboutique, i personaggi secondari e molto altro ancora.

Qui sotto Aerith con l’Higwind.

Le modalità Attiva e Classica ritornano da FF VII Remake, permettendo ai giocatori di scegliere il loro stile di battaglia: emozioni frenetiche o decisioni più metodiche. Tre impostazioni di difficoltà: Facile, Normale e la nuova impostazione Dinamica, che consentono un’ulteriore personalizzazione per i giocatori, sia per i fan di lunga data che per i nuovi arrivati.

Qui sotto il nuovo trailer di Final Fantasy VII Rebirth, ancora più sotto, i dettagli con i tanti nuovi screenshot.

Regioni del mondo

Il mondo è composto da diverse regioni, ognuna delle quali vanta ambienti unici che i giocatori potranno esplorare e sperimentare nel corso della loro avventura.

Kalm

Un borgo luminoso tenuto al sicuro dal mondo esterno da un robusto muro di pietra. Pur non avendo un proprio reattore, prospera grazie a una fornitura costante di mako proveniente dalla metropoli di Midgar, visibile dalla cima della famosa torre dell’orologio della città.

Miniera di Mythril

Una miniera un tempo fiorente che collega le praterie con Junon. Sebbene un tempo fosse apprezzata per i suoi ricchi giacimenti di mythril, la cava è caduta in disuso dopo che la Shinra ha sviluppato un minerale superiore, e i minatori che un tempo lavoravano nei suoi tunnel sono stati sostituiti da mostri.

Nuovi personaggi

Broden (doppiato da Mick Lauer in inglese, Shinshu Fuji in giapponese)

Proprietario e gestore della locanda di Kalm. Nutre rancore nei confronti della Shinra e si offre di aiutare Cloud e i suoi amici a sfuggire ai loro aspiranti rapitori aziendali. Il suo aspetto smunto potrebbe essere dovuto a una recente malattia sconosciuta.

Rhonda (voce di G.K. Bowes in inglese, Rei Igarashi in giapponese)

Sindaco e sceriffo di Under Junon. La sua casa, un tempo un prospero villaggio di pescatori, è caduta in declino dopo che la Shinra ha costruito una fortezza militare in alto e un reattore mako in mare aperto. Nonostante Cloud e i suoi amici siano considerati dei presunti terroristi, Rhonda permette loro di attraversare la sua città.

Priscilla (voce di Reese Warren in inglese, Rikako Oota in giapponese)

Una ragazza allegra che vive a Under Junon, spesso vista nuotare con il delfino che allena. Il reattore mako offshore ha contaminato le acque circostanti e Priscilla teme per la sicurezza del suo amico delfino e delle altre creature acquatiche.

Billy (voce di Paul Castro Jr. in inglese, Yuusuke Shirai in giapponese)

Nipote di Bill, proprietario di un allevamento di chocobo nelle praterie. Avendo perso i genitori in giovane età, lui e sua sorella sono stati cresciuti dal nonno. Il giovane proprietario del ranch si offre gentilmente di insegnare a Cloud e alla sua compagnia le regole del gioco dei chocobo, a condizione che facciano visita al negozio di sua sorella.

Chloe (doppiata da Trinity Bliss in inglese, Hisui Kimura in giapponese)

Sorella minore di Billy, gestisce un negozio nel ranch dove vende materiali per l’artigianato e altre curiosità. Cordiale e di buon cuore, si relaziona educatamente con Cloud e compagnia ed è grata per il loro patrocinio. Allo stesso tempo, è preoccupata per la fissazione del fratello di fare soldi.

Combattimento

Red XIII

-Attacchi di base

Red XIII colpisce i nemici con i suoi artigli affilati. Tenendo premuto il pulsante, scatena un attacco ad ampio raggio che aiuta ad accumulare rapidamente ATB.

-Abilità

Red XIII vanta una vasta gamma di abilità, dai colpi fisici fulminei agli attacchi magici a distanza. Lo Stardust Ray evoca una sfera di luce esplosiva che brucia tutti i nemici colpiti dall’esplosione.

-Modalità Vendetta

Blocca gli attacchi in arrivo per riempire l’indicatore di vendetta e scatena l’energia per entrare in modalità vendetta, potenziando i suoi attacchi fisici e la sua abilità di evasione. Siphon Fang sferra un colpo potente assorbendo parte degli HP del nemico, il tutto senza spendere ATB.

Aerith

-Potere unico: Ward Shift

Aerith può spostarsi istantaneamente su qualsiasi sigillo che ha creato, permettendole di muoversi sul campo con facilità e di massimizzare l’impatto della sua magia.

Nuovo sistema: Abilità sinergiche

Potenti attacchi in cui due personaggi si alleano per ribaltare le sorti della battaglia. Altre abilità si sbloccano man mano che si aumenta il livello del party─ un’espressione numerica di quanto sia affiatata la squadra─ e si approfondisce l’affinità tra i membri del party. Riempite l’indicatore di sinergia utilizzando le abilità, quindi scatenate un assalto sincronizzato!

-Cloud / Tifa: Relentless Rush

Cloud lancia Tifa verso un nemico per attaccarlo in tandem.

Barret / Red XIII: Overfang

Barret fa volare Red XIII verso un nemico ad alta velocità.

Nuovo sistema: Skill sinergiche

Due membri del party si uniscono per attivare abilità utili senza consumare ATB. Questi comandi possono essere eseguiti mentre si blocca e forniscono un’ampia gamma di effetti benefici. Ogni coppia ha un proprio set di abilità; alcune infliggono danni, altre offrono supporto.

-Cloud / Aerith: Spell Blade

Raccogliete le forze, poi unitevi per scatenare un attacco magico carico.

Barret / Cloud: Mad Dash

Fate squadra per caricarvi in avanti mentre vi difendete dagli attacchi in arrivo. Attivare in sequenza per scatenare una combo di tre colpi.

Evocazioni

Impostando la materia di evocazione si ottiene l’accesso al potere degli dei. Una divinità evocata seguirà il giocatore e combatterà i nemici automaticamente, ma è anche possibile istruirla a usare abilità speciali. Prima di lasciare il campo di battaglia, le evocazioni scateneranno un ultimo attacco che porterà immenso scompiglio.

Kujata

Una divinità bovina che si muove sul campo di battaglia brandendo il potere del fuoco, del ghiaccio e del fulmine. Scaglia i nemici con le sue enormi corna e scatena attacchi magici che colpiscono anche i punti deboli dei nemici lontani.

Kujata si lancia verso i nemici con un abbandono sconsiderato e manipola le sue affinità elementali per sferrare attacchi magici. Corno Ardente lancia un’esplosione concentrata di energia infuocata contro un nemico, respingendolo.

Kujata scatena il Tri-Disastro poco prima di lasciare il campo di battaglia, un potente attacco ad ampio raggio impregnato dei poteri del fuoco, del ghiaccio e del fulmine, in grado di colpire molti nemici proprio dove fa male e potenzialmente spazzarli via.

Mondo Intel

Chadley chiede il vostro aiuto per approfondire la sua conoscenza del mondo. Esplorando le varie regioni, scoprirete nuove aree ricche di tesori e meraviglie naturali. I punti dati accumulati nei vostri viaggi possono essere spesi per sviluppare nuovi materiali utili.

Protorelics

I Protorelics sono artefatti di origine sconosciuta che emettono un segnale energetico unico. Queste sfuggenti antichità sono nascoste in tutto il mondo─ma con l’aiuto delle torri di remnawave attivate, Chadley dovrebbe essere in grado di indicarvi la loro direzione. Attenzione, però: sembrano alterare lo spazio-tempo e sono noti per causare strani fenomeni.

Sviluppo della Materia

Assistere Chadley nelle sue ricerche in tutto il mondo vi permetterà di accumulare punti dati, che potranno essere spesi per sviluppare nuove Materie. Alcune offrono l’accesso a incantesimi di diverse affinità, mentre altre garantiscono l’uso di abilità uniche, tutte utili anche contro i nemici più temibili.

Mondo: Personalizzazione

Chocoboutique

I ranch di chocobo ospitano anche le chocoboutique, bancarelle in cui è possibile personalizzare e ricolorare liberamente l’equipaggiamento del proprio uccello dalla testa agli artigli. L’equipaggiamento influisce sulle prestazioni nelle gare di chocobo, quindi trova un ensemble adatto al tuo stile e punta all’oro!

Sistema: Stili di combattimento / Livelli di difficoltà

Final Fantasy VII Rebirth offre diversi stili di combattimento e livelli di difficoltà per tutti i giocatori.

Stili di combattimento

La modalità “Attiva” offre ai giocatori il controllo totale su ogni mossa dei loro personaggi, consentendo loro di eseguire strategie avanzate. La modalità “Classica” automatizza le azioni di base dei personaggi, dando ai giocatori il tempo di concentrarsi sulla selezione di comandi specifici.

Livelli di difficoltà

La difficoltà “Facile” permette di concentrarsi sulla storia piuttosto che sulle battaglie, mentre “Normale” offre una sfida ragionevole per la maggior parte dei giocatori. Nella nuova difficoltà “Dinamico”, i nemici crescono di pari passo con i personaggi: l’ideale per i giocatori che desiderano una sfida costante.

Final Fantasy VII Rebirth sarà disponibile dal 29 febbraio 2024 su PlayStation 5.