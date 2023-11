Atari 2600+ è disponibile da oggi

PLAION e Atari hanno annunciato che Atari 2600+, una ricreazione moderna e fedele della console pionieristica apparsa per la prima volta nel 1980, è disponibile da oggi 17 novembre. Pochi giorni fa vi abbiamo portato la nostra recensione.

Per celebrare il lancio e dimostrare il continuo supporto ad Atari 2600+, sono stati annunciati tre nuovi accessori per la console: il Gamepad CX78+ (che supporta i giochi 7800 a due pulsanti), un Paddle Pack CX30+ indipendente e un cavo di estensione per gli accessori. Inoltre, all’inizio del 2024 verranno lanciati sul mercato altri quattro giochi per 7800/2600. Ulteriori dettagli sulla disponibilità presso i retailer arriveranno presto.

Articoli Consigliati Final Fantasy VII Rebirth: nuovo trailer, con tanti screenshot e dettagli Arizona Sunshine 2: tutti i dettagli dal gameplay showcase

Per gli appassionati di retrò che vogliono verificare se la loro collezione è compatibile con l’Atari 2600+, in seguito a test approfonditi è stato confermato un tasso di compatibilità del 99% con poco meno di 600 giochi testati. Un elenco aggiornato dei giochi compatibili è disponibile sul sito ufficiale di Atari.

L’Atari 2600+ si presenta con dieci dei videogiochi più famosi della storia di Atari, tra cui Adventure e Missile Command, ed è stato creato utilizzando la tecnologia moderna per replicare autenticamente l’originale sistema di videogiochi Atari 2600 a 4 interruttori. Per coloro che desiderano rivivere le esperienze di gioco degli anni ’70 e ’80, l’Atari 2600+ include il CX40+ Joystick Controller, ricreato con le stesse dimensioni e lo stesso layout del controller joystick originale 2600 per un ulteriore tocco di nostalgia.

Da oggi sono disponibili nei negozi di tutto il mondo anche: il CX-30 Paddle Controller con cartuccia multigioco 4-in-1 (34,99€); un Joystick CX-40 indipendente (22,99€); Berzerk Enhanced Edition e Mr. Run and Jump (29,99€).

Per la community degli amanti del retrò, PLAION, in collaborazione con PosterSpy, ha svelato dei poster retrò alternativi disegnati da artisti di tutto il mondo, ispirati all’Atari 2600+. I poster sono stati svelati in vista del lancio e l’ultimo è stato rivelato oggi attraverso i canali social media di PLAION.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale.