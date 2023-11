Arizona Sunshine 2: tutti i dettagli dal gameplay showcase

Nel corso dell’odierno Gameplay Showcase di Arizona Sunshine 2 (annunciato un paio di giorni fa), Vertigo Games ha rivelato interessanti aggiornamenti e nuovi filmati per il seguito next-gen del suo FPS d’azione VR. In vista del lancio del gioco, previsto per il 7 dicembre per PS VR2, Meta Quest e PC VR, i fan hanno potuto dare un’occhiata approfondita al gameplay della campagna, con nuovi dettagli sulle modalità co-op multipiattaforma del gioco, sui piani post-lancio e altro ancora.

Qui sotto il gameplay showcase, più sotto ancora, i diversi dettagli annunciati.

Annunci sulla modalità co-op:

Arizona Sunshine 2 sarà dotato di funzionalità multigiocatore multipiattaforma complete, una modalità campagna co-op per due giocatori, una modalità orda infinita per un massimo di quattro giocatori e altro ancora. Il gioco co-op si basa sulle fondamenta del gioco originale, ma aggiunge una pletora di interazioni e meccaniche VR che rendono Arizona Sunshine 2 un gioco co-op freestyle come mai prima d’ora.

Piani post-lancio:

Oggi sono stati annunciati anche i piani per il supporto post-lancio, tra cui 3 mappe aggiuntive per la modalità Orda che verranno pubblicate durante l’Anno Uno. Maggiori dettagli saranno rivelati in seguito.

Inoltre, è stato annunciato un aggiornamento per Quest 3 su Meta Quest. Dal day one, i giocatori di Quest 3 godranno di una risoluzione migliorata, mentre il Quest 3 Upgrade post-lancio, previsto per dicembre, introdurrà le ombre in tempo reale sugli oggetti dinamici.

Presentazione della campagna per giocatore singolo

Durante lo showcase, il Director di Arizona Sunshine 2, Peter Deurloo, ha presentato un nuovissimo playthrough della campagna per giocatore singolo, con filmati mai visti prima, e ha mostrato nuovi dettagli sul gameplay. Tra questi, alcuni accenni alla nuovissima storia standalone di Rob Yescombe (The Invisible Hours, Farpoint); Buddy, il tuo nuovo amico canino; e meccaniche di combattimento next-gen, come la ricarica manuale, il combattimento in mischia e il crafting.

Avventure co-op presentate da vari creator VR:

Successivamente, una serie di creator VR si sono uniti in duo per presentare la modalità co-op della campagna. Scoprite la loro esperienza con la modalità co-op della campagna del gioco, insieme al loro nuovo amico Buddy. Diversi creator hanno condiviso le loro ultime impressioni sulla modalità co-op della campagna per 2 giocatori in lunghi video sui loro canali.

Intervista speciale con il Voice-Actor principale, Sky Soleil:

Il Gameplay Showcase ha visto la partecipazione di un ospite speciale: Il doppiatore principale di Arizona Sunshine 2, Sky Soleil. In una chiacchierata con il team di sviluppo, Sky ha parlato della sua esperienza nel tornare a vestire i panni dell’arguto protagonista di Arizona Sunshine 2. Se a ciò si aggiunge una sessione di doppiaggio freestyle catturata in video, diventa chiaro perché l’incredibile doppiaggio di Sky sia un ingrediente fondamentale della narrazione di Arizona Sunshine 2.

Promozioni speciali:

Infine, durante l’intero fine settimana, festeggia con gli sconti più significativi mai visti sul franchise di Arizona Sunshine su Steam, a partire da uno sconto fino all’80% sull’originale Arizona Sunshine e sui suoi DLC, fino allo sconto per il pre-ordine di Arizona Sunshine 2 – Deluxe Edition.

Il gioco sarà disponibile sulle principali piattaforme VR il 7 dicembre 2023. È ora possibile effettuare il pre-order su PlayStation VR2, Meta Quest e Steam VR.