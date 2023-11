Diablo Immortal: anticipazioni dagli sviluppatori per l’aggiornamento del 14 dicembre

Blizzard ha pubblicato un nuovo filmato dove il general manager Rod Ferguson il lead designer Scott Burges hanno lasciato delle anticipazioni riguardo l’aggiornamento che arriverà su Diablo Immortal il 14 dicembre, Splintered House.

Dopo aver ricordato alcuni aggiornamenti passati, come l’aver lanciato dopo quasi 10 anni una nuova classe nel franchise, il Blood Knight, e aver portato per la prima volta nella serie una barca durante il Dread River Pilgrmage, i due anno parlato brevemente delle novità in arrivo.

La storia principale continuerà in una regione ricoperta dai detriti del Monte Arreat e distorta dai resti della Pietra del Mondo frantumata. Lì i giocatori dovranno affrontare una serie mortale di nuovi boss, nella speranza di ottenere un ottimo bottino. Verrà poi aggiunta una modalità per ampliare il PvE, e tornerà qualcosa di molto familiare. Ma ulteriori informazioni in merito sull’update arriveranno le prossime settimane.

Qui sotto potete vedere il filmato sulle anticipazioni del nuovo aggiornamento di Diablo Immortal.