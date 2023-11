Persona 5 Tactica: disponibile, anche su Game Pass, con trailer di lancio

Da oggi 17 novembre è disponibile Persona 5 Tactica, capitolo a turni strategico della nota serie targata Atlus. Il gioco arriva su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso il Game Pass. Per l’occasione è stato fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione dalla pagina Steam, ma se volete sapere cosa ne pensiamo del gioco noi di GamesVillage, vi rimandiamo alla nostra recensione:

Articoli Consigliati Diablo Immortal: anticipazioni dagli sviluppatori per l’aggiornamento del 14 dicembre Final Fantasy VII Rebirth: nuovo trailer, con tanti screenshot e dettagli

Incendia il tuo cuore! La rivoluzione ha inizio!

A causa di uno strano incidente, i Ladri Fantasma si ritrovano a vagare in un bizzarro mondo oppresso da un regime di tirannia. In grave pericolo e circondati da un gruppo militare noto come i Legionari, i Ladri vengono salvati da una misteriosa rivoluzionaria chiamata Erina, che in cambio del suo aiuto propone loro un accordo allettante. Quale verità si nasconde dietro Erina e l’accordo offerto ai Ladri Fantasma?

Persona 5 Tactica include una nuovissima storia, il ritorno di personaggi amatissimi dai fan, nuovi alleati e nemici. Unisciti al gruppo e scatena la rivoluzione in questa avvincente ed emozionante avventura ricca di battaglie!

Un’emozionante rivoluzione

Guida una rivoluzione del cuore in una nuovissima storia nell’iconico universo di Persona.

Costruisci una squadra da sogno

Riunisci una squadra formata dagli eroi più amati e affronta spietati nemici in avvincenti battaglie a turni.

Combattimento dinamico

Spodesta i tuoi nemici con un vastissimo arsenale e spazzali via con stile!

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Persona 5 Tactica.