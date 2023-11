Xbox Series X: concorso con console a tema Bluey per il lancio del gioco

Xbox, insieme a BCC Studios e Artax Games, celebra l’uscita di Bluey: The Videogame lanciando un concorso globale per i fan che potranno vincere una Xbox Series X e un controller personalizzati a tema Bluey.

La Xbox Series X personalizzata Bluey si presenta con colori vivaci e un design che tramette tutta l’energia e l’amabile personalità di Bluey, mentre il controller in omaggio avrà come protagonista anche Bingo, la sorella di Bluey. I fan hanno la possibilità di vincere la console e il controller seguendo Xbox sul profilo X, e ritwittando il tweet di Xbox sul concorso a partire da oggi fino al 13 dicembre 2023. Le regole ufficiali e i dettagli sui requisiti sono accessibili a questo link. La console e il controller Bluey sono limitati al concorso a premi e non sono in vendita al dettaglio.

Per la prima volta in assoluto, i fan di Bluey e di Xbox possono esplorare i luoghi iconici della serie televisiva, come la Casa degli Heeler, i parchi giochi, il torrente e la spiaggia su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Sperimentate la gioia e la meraviglia del mondo di Bluey esplorando e raccogliendo oggetti per il vostro album di figurine digitali, sbloccate i costumi e scoprite i numerosi segreti e riferimenti nascosti in ogni luogo.

Per ulteriori informazioni sul concorso che Xbox ha organizzato a livello globale e che celebra “Bluey”, potete visitare questa pagina su Xbox Wire.