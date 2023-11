The Last of Us Part II Remastered annunciato ufficialmente, arriva a gennaio su PS5

Dopo i leak di non troppe ore fa, Sony e Naughty Dog hanno annunciato ufficialmente The Last of Us Part II Remastered, che arriverà su PlayStation 5 il 24 gennaio 2024. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia, e diversi nuovi dettagli tramite il PlayStation Blog.

Il secondo capitolo della saga post-apocalittica ritorna insieme a miglioramenti tecnologici, nuove modalità e nuovi retroscena che approfondiranno la conoscenza della creazione di Part II.

The Last of Us Part II Remastered è stato progettato per permettervi di scavare più a fondo sia nello sviluppo che nelle meccaniche del gioco. Tra queste c’è una nuova modalità chiamata No Return, una modalità di sopravvivenza roguelike progettata per consentire ai giocatori di mettere alla prova il proprio coraggio in incontri randomizzati e sperimentare il combattimento di The Last of Us Part II in un’esperienza nuova.

La modalità include una serie di personaggi giocabili tra cui scegliere, alcuni dei quali giocabili per la prima volta nel franchise di The Last of Us (si vedono ad esempio Dina e Lev), ognuno dei quali ha caratteristiche proprie che si adattano a diversi stili di gioco. I giocatori tracceranno il proprio percorso in ogni run, scegliendo tra vari incontri stealth e di combattimento che vi metteranno contro una serie di nemici, con colpi di scena unici che possono aggiungere nuovi e inaspettati fattori a ogni incontro.

Ogni run offrirà una nuova possibilità di decidere quali ricompense ottenere dopo ogni incontro, come equipaggiare il proprio personaggio e altro ancora. Con l’avanzare del gioco si sbloccano altri personaggi, skin e altro ancora da utilizzare nella modalità, si personalizzano le proprie run e si compete in una classifica globale come parte di una Daily Run. Nuove informazioni della modalità verranno fornite in prossimità del lancio del gioco.

Le sezioni incluse con la chitarra suonabile sono state le preferite da molti, e per questo è stata introdotta una nuova modalità Guitar Free Play, che vi permetterà di strimpellare le corde di una serie di strumenti sbloccabili, di utilizzare pedali audio FX per modulare la propria performance e di impersonare diversi personaggi in varie ambientazioni del gioco per personalizzare l’atmosfera del proprio set.

E’ stato anche incluso un commento del regista effettuato di recente attraverso le scene tagliate della campagna da parte di Neil Druckmann, della responsabile della narrazione Halley Gross e degli attori Troy Baker, Ashley Johnson e Laura Bailey. Si sono riuniti per offrire una visione della storia e dei personaggi, e per far comprendere ai fan ancora meglio l’approccio del team a questa avventura.

The Last of Us Part II Remastered sarà caratterizzato da una grafica migliorata, tra cui l’uscita nativa a 4K in modalità Fidelity, l’upscaling a 1440p a 4K in modalità Performance, l’opzione Unlocked Framerate per i televisori che supportano il VRR, l’aumento della risoluzione delle texture, l’aumento delle distanze del Level-of-Detail, il miglioramento della qualità delle ombre, la frequenza di campionamento delle animazioni e altro ancora. Tutto ciò fa rivivere il mondo della storia di Part II con dettagli più ricchi e uniformi, dalle montagne innevate di Jackson, Wyoming, al paesaggio urbano piovoso di Seattle, Washington, e dovrebbe rendere ancora più avvincente la prima visita o il ritorno ai complessi viaggi di Ellie e Abby.

Part II Remastered sfrutta la potenza e le caratteristiche della PS5 in più modi, compresi i tempi di caricamento migliorati. Part II Remastered incorpora anche il feedback aptico del controller wireless DualSense e l’integrazione dei trigger adattivi per immergersi meglio in ogni momento del combattimento e dell’esplorazione.

La suite di opzioni di accessibilità di Part II ritorna per l’esperienza PS5, insieme a nuove aggiunte come l’inclusione dell’audio descrittivo e dello Speech to Vibrations, che utilizza il controller DualSense per indicare la voce e la cadenza dei personaggi. La modalità Speedrun sbloccabile, inclusa in The Last of Us Part I, arriverà anche in Part II Remastered, permettendo ai giocatori di pubblicare i loro tempi migliori. Dopo The Last of Us Part I, The Last of Us Part II Remastered include la possibilità di sbloccare skin bonus per Ellie, Abby e le loro armi con le quali i giocatori potranno scattare con la modalità Foto. E a proposito della Modalità Foto, sono state apportate alcune aggiunte che i giocatori di The Last of Us Part I conosceranno già, tra cui l’illuminazione dinamica, il Frame Forward e la Direzione dello sguardo, oltre a nuove opzioni di inquadratura e logo.

I preordini saranno disponibili a partire dal 5 dicembre, sia per l’edizione standard che per la The Last of Us Part II Remastered W.L.F. Edition, che sarà disponibile in esclusiva direttamente da PlayStation in mercati selezionati (Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo e Austria). Include una custodia SteelBook, quattro spille smaltate, una patch del Fronte di Liberazione di Washington e un totale di 47 carte collezionabili della Society of Champions, tra cui otto carte olografiche. Potete vedere l’immagine qui sotto.

Buone notizie per i possessori di The Last of Us Part II su PlayStation 4. Al lancio sarà possibile passare alla versione digitale di The Last of Us Part II Remastered al prezzo di 10 dollari (in attesa del prezzo in Euro).

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.